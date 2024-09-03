二戰德國納粹和日本皇軍惡貫滿盈已經是歷史定論，深入人心，當公視影集《聽海湧》海報使用今天日本電影都不敢展現的形象：一名皇軍士兵莊嚴致敬，看在世人眼中多麼令人作嘔想吐，等於招引同盟國無數的槍口對準自己。

當年被判死刑的台籍戰犯李琳彩當場脫下日本軍服，痛罵日本。在真實的歷史中，日本其實也這麼認定，戰後求償中，日本法庭認定台灣人不是日本人，包括戰時都不是，所有逃脫死罪的台籍戰犯提到日本都是破口大罵，痛恨不已。儘管如此，在中華民國政府管轄的地方包括台灣省，文史專家李展平的研究是，除了在廣東當日本警察犯下殺人罪的姜延壽被判處死刑之外，中華民國沒有逮捕和判刑任何一個台籍戰犯，包括在台灣金瓜石和麟洛西方戰俘營中，被倖存者指控歷歷的台籍戰俘監視員，也沒有因戰爭罪行遭到逮捕。

日本戰敗後，日本人成為亡國之民，成為同盟國逮捕、審判、沒收財產，以及驅趕的對象，要他們把過去掠奪他國人民的一切全部交還。中華民國政府於1946年1月12日訓令，台灣人一律恢復中華民國國籍，後來又有命令《台灣人財產處理原則》，其中規定：「除被認定觸犯戰犯或漢奸罪者外，台灣人的財產和本國人一樣受到中華民國法令的保障」。

這項命令適用於旅居海外的台灣人。住在日本的台灣人以戰勝國國民身分取得了特別物質的供應，導致日本黑道分子殺害台灣人，即涉谷事件。看到日本人落難的樣子，台灣人樂於自己終於翻身。另外，日本戰犯或律師不會像《聽海湧》那樣理直氣壯地反駁對方，而是個個垂頭喪氣。下面說都是上面命令的，上面說都是下面自己亂搞。

儘管如此，同盟國認為這項命令還沒有獲得外交上的協調解決，南洋的台灣人仍然被視同日本帝國的幫凶，被沒收財產趕回去；然而在中國上海、北京、滿州富裕的台灣人，卻可以帶著財產安全地回到台灣。政策寬大很好，問題是日據50年，總督府的幫凶沒有被追究。由於沒有嚴厲的追查和處分，寬大的對照面不存在，寬大往往也就沒有被感覺到。當年日本政府殘殺抗日人士，沒收抗日人士的財產交給舉報鎮壓的當地叛徒。韓國光復後，嚴格追究，沒收叛徒的財產，交給抗日分子的後代，這一段歷史被徹底清算過。

然而，在台灣沒有這個過程，光復後三腳仔之流馬上就倒過來了，繼續撈好處，繼續風光。反而抗日人士的後代沒有得到歷史的正義，沒有拿回被搶奪的財產，很多過著清苦的生活。甚至在國共內戰的架構下，日據時代抗日最英勇、犧牲最巨大的左翼台灣人，被徹底的清洗。最強大的台灣人抗日力量被國民黨自己消滅了。過去拿到好處的三腳仔的親日情緒暫時被壓抑，但在國民黨式微時，就會以戀殖情緒表現出來。關於日據時代三腳仔如何協助殘害同胞取得大批財產的事實，現在應該徹底的調查造冊，作為未來處理歷史問題的準備。

台獨把日本當宗主國，把那種情緒故意放在《聽海湧》，雖然提到日本的殘酷，但又透過日本軍官和律師的辯護來脫罪，台灣人被逼的，但仍然很愛日本，而且不能掌握自己命運的認同悲情，故意沒有提到最真實的歷史中，日本如何把台灣人踩在腳底下，中華民國政府又何其寬大，成為歷史造假之最。這種影片在台灣當然可以召喚一大堆的「青鳥」，吱吱喳喳，抱團痛哭。不過一拿到台灣以外，除了厚顏無恥丟人現眼，沒有其他。