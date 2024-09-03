記憶就像被海浪裹住的沙，會沖走一些、覆上一些、留下一些。有些瞬間被遺忘，有些地點被磨滅，有些畫面卻被深深銘刻。2024年10月11日-13日，第4屆IM兩岸青年影展將在平潭舉行。

這個夏秋，IM想要在平潭的海邊留下什麼？

《戀戀風塵》中的阿雲和阿遠，青梅竹馬，卻因家庭重任早早北上打工。他們一個送貨，一個當裁縫學徒，像真正的夫妻一樣互相扶持生活。然而，阿遠當兵後，平靜的生活發生了變化。阿雲不再來信，阿遠的信也石沉大海，最終，阿遠收到了阿雲與郵差結婚的消息。

電影中，兩個角色分道揚鑣，但那段在鐵軌上走過的畫面卻永遠定格了年少的美好。

「In Moments」，IM也渴望見證，如這樣的一刻。

第4屆IM兩岸青年影展的主視覺動態海報以「從這一刻起」為主題，致敬侯孝賢導演的代表作品《戀戀風塵》。在海邊的夕陽下，幕布迎風展開，經典的電影畫面穿越時間，定格永恆。

我們相信組成生活的每時每刻，就是此時此刻。清晨的深藍、日出的火紅；風的呼嘯、雨的力道；老家的木屋、熙攘的車站；長輩、朋友、陌生人……這一刻裡，有顏色、聲音、人物和故事，而這些角色和故事背後，有北上青年的迷茫、新世紀的張揚個性、奧運時刻的自豪，有每個時代自己的命題。

當無數個「此時」匯聚，便形成了當下有力的聲音。我們不想錯過你此刻的訴說。

10月的平潭，還帶著夏日的餘溫，海風勁吹、濤聲依舊。我們不僅希望與你一起見證「此刻」，更渴望在「此時此地」創造新的美好畫面：無論是對在地文化的探索，還是著眼於島嶼與大陸的聯結，又或是自由表達的無限可能性，我們都期待在這裡看到你帶來的更多可能。

「In Moments」，從這一刻出發。

作為青年影展，IM始終秉承「更專業、更年輕、更真誠」的定位，致力於發現青年創作者，鼓勵青年電影人的作品。在即將第四次從平潭出發的此刻，我們為主競賽單元和生生不息成長計劃的蓬勃發展感到欣喜，也為即將與各位才華橫溢的創作者交流而激動。在IM，我們鼓勵導演用短片表達，去精準捕捉畫面，去嚴密設計邏輯，去巧妙把握節奏，抑或是，去自由抒發自我。

我們相信，短片不是快節奏時代的妥協，而是被時代浪潮掩埋的寶石。青澀的長片作品或許是開始、是試手，但我們知道，它們也會是堅持和熱愛。

我們相信，青年導演最富有創造力的「此時」，與被電影定格的「此刻」，就是我們一直在努力尋找的「此地」。

相約平潭，我們一起從此刻出發。

（我是黃豆豆）

（本文來源：「映畫台灣」微信公眾號）