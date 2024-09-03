風波不斷的京華城案，台北地院日前裁定柯文哲「罪嫌不重大」無保請回，北檢3日提出抗告，真相尚未釐清，民進黨2日就忙著透過臉書粉專為北檢代言，不僅製作系列圖文幫忙說明，連搜索票內容都一清二楚，儘管在被批「黨檢一體」後急刪文，卻藏不住已露出的狐狸尾巴。

民進黨「黨國不分」、「黨政不分」早成慣犯，2020年11月行政院幕僚被爆在上班時間製作「哏圖」，提供給親綠粉專和綠營立委用來攻擊在野黨，引發爭議。時任行政院祕書長的李孟諺當時赴立法院說明，大言不慚地說政院同仁這種作法是「本職」，沒有違反《行政中立法》。經此一役，李孟諺官運大好，一路當到交通部長，如果不是因為婚外情，還可能步步高升。

民進黨此次更進一步把「中央圖房」的手伸向檢方，對外界質疑「檢調超越拘票搜索範圍？」不僅幫忙說明搜索範圍是「柯文哲位於民眾黨中央黨部的辦公室及其使用的櫥櫃」，還製作圖文。既然民進黨不可能看到檢察官的搜索票，又為何能知道搜索票的內容？其中是否涉及洩密，啟人疑竇。

司法是維護社會公平正義的最後一道防線，但從民進黨政府兵分四路針對國會改革案聲請釋憲，憲法法庭破紀錄3天分案受理，隨後火速裁准暫時處分，到賴清德提名7位「綠友友」大法官，明顯政治酬庸，被批「史上最爛」，都讓民眾對司法愈來愈沒信心。

現在連民進黨都不演了，直接透過臉書當檢方的「發言人」，公然下指導棋，如此行徑，要叫民眾如何相信司法？又如何相信賴政府真能推動司法改革？