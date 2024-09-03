中選會3日公告，基隆市長謝國樑罷免案投票日為10月13日。國民黨為了「固樑」，近期黨內大咖和黨籍立委都趕赴基隆掃街站台助講，全力阻擋綠營發動的第一個罷免案；而罷樑案是否會成功，也是考驗藍白合作的試金石。

謝國樑罷免案成立不令人意外，因為從林右昌市長交棒失敗，到NET侵占市產不成的挾怨報復，謝國樑短短1年多的任期就擋了太多人的財路，自然會受到既得利益者的反彈。但只要藍白體認到在野合作的重要性，民進黨的仇恨動員就不會成功。

先講NET案，現在司法，包括前市長林右昌在內都已經承認，整個東岸廣場都是基隆市的市產，那麼NET就是一個拒絕歸還市產的惡房客。NET質疑，為什麼在大日無法優先續約之後，自己去投標不順利，但如果有一個惡房客曾經租約到期不歸還房子，試問房東還會租給他嗎？以NET拒絕登記市產的「前科」，根本就應該是促參案的拒絕往來戶。

然而謝國樑擋人財路的例子不只NET。基隆的垃圾掩埋場每年獲利3億多元，謝市長為了跟進台北、桃園的「焚化灰碴零掩埋」，決定不與掩埋場續約，並要求改建回「復育公園」。用膝蓋來想，業者當然會反彈。更不要說，謝國樑廢止林右昌時代的「同意開發四接公文」，讓民進黨的「火力全開」計畫在基隆遇到阻力，也妨礙了許多上下游廠商的利益。凡此種種，加上林右昌輸的不甘願，以民進黨的基本盤，讓罷樑案通過成案門檻並不難。

甚至，悲觀一點來說，以民進黨仇恨動員的能力，要讓支持罷免的投票超過25%，是很有可能的。因此基隆人若要鼓勵一位肯為市民利益擋人財路的市長，就只有把「反對罷免」的票也催出來，催得比仇恨動員的票更高，才能讓謝國樑順利過關。

謝國樑在東岸廣場產權的司法訴訟與行政審議已獲4連勝，如果謝國樑還被罷免，那未來基隆將很難再有一位市長敢要求NET還市產；還敢為了環保，要把掩埋場復育成公園；還敢去阻擋四接。若前市長對廠商的私下承諾，接棒的市長也都要埋單，這不是民主之福。

現在民進黨正積極想把藍、白各個擊破。對民眾黨主席柯文哲的政治獻金案，要塑造「是國民黨鍾小平去告發」的印象，讓柯得不到藍營的聲援，也要讓白營支持者「恨屋及烏」，跟著去罷免謝國樑。

事實上，自國民黨主席朱立倫以降，絕大多數的國民黨政治人物這陣子不但沒有對柯文哲落井下石，反而多有善意，鍾小平不能代表國民黨的立場。而柯文哲與謝國樑彼此之間也存在長久的善意。謝國樑被發動罷免，柯文哲聲援指是「民進黨政治仇恨動員」；柯被約談，謝也說是「尊重柯文哲捍衛清白，藍白繼續合作」。

罷免謝國樑是民進黨裂解藍白合作的第一張骨牌，謝國樑若倒了，接下來就是罷免新竹市長高虹安，而民進黨要司法追殺柯文哲也就更有底氣了。藍白合則兩利，分則受害，希望雙方的支持者都能看清楚。

（作者為前基隆市政府公務員）