台北地檢署偵辦京華城案，上周指揮廉政署兵分55路展開大規模收網，成功羈押威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等人，並回馬槍約談前台北市副市長彭振聲到案後羈押獲准。但在搜索、約談和聲請羈押前台北市長、民眾黨主席柯文哲時，卻引爆檢辯法律攻防，最後柯歷經72小時司法大戰後暫獲自由，不僅替全民上了一堂法律課，司法機關偵查作為更留有討論空間。

檢辯攻防 陷入灰色地帶

柯文哲首戰告捷，並不代表從此高枕無憂，他明知檢方一定會抗告到底，仍在步出法院時向在外苦候的小草們喊話，痛陳此次司法單位採取種種不當偵查手段，包括若有問題可以傳訊他，不需要在清晨時間用搜索方式，去搜索台灣主要在野黨主席的住處、辦公室，特別是搜索民眾黨中央黨部，無法理解其目的為何？柯更指控，司法單位搜索後查扣手機與硬碟，再拿裡面資料去編故事，這2天可說是極盡壓迫跟凌虐，他還向承審羈押庭法官說，檢方的態度，讓他感覺是非押他不可。

柯文哲對檢審有不同的論述，並不令人意外。因為之前爆發總統大選政治獻金假帳案，民眾黨還在清理帳目，北檢就率調查局大動作搜索木可等公司，並約談會計師端木正等關係人到案，檢調兵臨城下，讓民眾黨好感度下滑，柯文哲面臨政治誠信破產邊緣。

沒想到，北檢又指揮廉政署就喧騰多時的京華城案傳喚相關證人，並在約談前台北市副市長彭振聲後，作出限制出境處分，案件向上發展，連柯文哲也認為自己被檢方傳喚是早晚的事，但他沒算到檢廉竟在北市議員應曉薇疑似欲潛逃出境緊急收網後，直接由主任檢察官江貞諭殺進柯文哲家中搜索，甚至把柯妻陳佩琪一同帶回廉政署就相關金流查證。

根據《刑事訴訟法》及憲法等相關規定，檢察官認有搜索之必要者，應向法院聲請核發搜索票，柯文哲指控檢廉不必要在清晨搜索，甚至到民眾黨中央黨部的說法，因為係經法官核可，難認有違法搜索之虞，更何況法律之前人人平等，不能因為其黨主席身分而有差別。

不過，檢廉在未使用傳拘票下，僅徵得柯文哲同意，便將柯帶回廉政署訊問，就陷入法律灰色地帶，所以當柯到北檢複訊時，不滿從早到晚的疲勞訊問，主張拒絕夜間偵訊，檢察官才會下令逮捕並上銬留置，柯文哲的律師隨即聲請提審，也就是「我要見法官」，而在提審失敗後，檢方必然會聲請羈押，從此便進入漫長的法律攻防。

加強監督 降低政治干預

檢辯攻防，被告自然會主張對自己有利部分，檢察官也會想方設法達成目的，但必須拿出符合羈押要件的理由讓法官採信，而本案檢方特別出招聲請限制閱卷，頗有營造手握能讓柯一刀斃命證據的氣勢，然而這些都是攻防的一部分，只是檢方若用共犯潛逃虛構證據來讓法官誤判，不管是否為疏漏，都不應該有此行為。

特別是偵辦京華城這類社會矚目案件，檢廉可以大膽假設，但更須小心查證，最忌諱先射箭再畫靶，讓辦案走進死胡同，甚至如柯文哲所言是在「編故事」，尤其北檢檢察長和廉政署署長都是新官上任，若只是求好心切、打鴨子上架，卻如同在下險棋，最後還會賠上司法公信力。

再者，過去圖利罪因定義不明，檢方起訴後定罪率低，2001年圖利罪修正，加列「明知違背法令」、「圖利自己或其他私人不法利益」為其法定構成要件。並將圖利罪修正為「結果犯」，刪除「未遂罪」之處罰，也因此在京華城案，柯文哲是否明知違背法令？將是未來法律攻防的重點，此點就留給司法獨立審判，各政黨過多政治口水，反而模糊肅貪的焦點。

反貪、肅貪，打造廉能政府是全民的期盼，我們一再主張恢復特偵組，支持國會改革法案，就是希望透過獨立的司法制度，降低政治干預，並透過國會的監督調查，揪出濫權貪腐，從此次檢廉偵辦京華城案出現的爭議，更加凸顯司法改革的必要性。

面對各黨所涉司法案件，賴清德總統說，「不分黨派、不問何人」，只要有涉及違法、只要有證據，就該依法查辦。換言之，政府肅貪勿枉勿縱，司法不能雙標，在野黨需加強監督，執政黨更不該拒絕改革。