中國大陸2022年以台輸陸水果檢出大洋臀紋粉蚧蟲，「基於保障生物安全和大陸消費者健康的考慮」為由，暫停文旦柚輸入，2日通知恢復進口，並指出相關文旦柚必須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

大陸國台辦則詳述陸方的考量，首先提到：只要堅持九二共識、反對台獨，一家人的事情就好商量解決；其次表示，近期花蓮縣方面提供部分業者整改資料。在評估相關整改措施、符合大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，海關總署決定恢復，輸陸文旦柚須來自獲得核准註冊登記的包裝廠和果園。而我農業部說，這些果園與包裝場均在花蓮。

雖然多數農民與產地縣市表示樂觀其成，畢竟就算這次晚了，下次前景可期。但台灣內部還是有聲音抓住都來自花蓮此點，稱這是「政治開放」。

首先該指出的是，要正視問題核心，才可能找到辦法解決。此次開放，明顯是依循去年鳳梨釋迦輸陸的「台東模式」。當時核心在兩個重點：以九二共識為基礎進行溝通、縣政府努力處理蟲害問題，才是陸方同意開放的關鍵。這兩條件缺一不可。當時筆者就曾直言，仍被禁止輸陸的台灣農產品循此道路，才有機會再獲開放。

花蓮縣政府新聞稿就彰顯了上述重點。他們歷數近兩年的諸多努力，包括縣府、宜蘭大學與柚農攜手推動文旦柚輸陸整改計畫、提送中國大陸海關相關資料，與大陸海關專家的意見回饋，並在國民黨團總召傅崐萁和縣府努力下開啟文旦柚貿易路徑。最後再提到，這是雙方在九二共識基礎上互信的累積，更是兩岸一家人的具體體現。

但賴政府相關單位卻多延續去年批評「台東模式」的邏輯，少談兩岸真誠溝通，只是持續顯示不為人民五斗米折腰的硬頸精神。陸委會說，農業部已多次向中方反映此舉不符國際規範，要求中方與我進行科學技術性對話並儘速取消禁令；這是把經貿當成統戰工具和政治武器；此種作法破壞以規則為基礎的國際貿易，不利兩岸農漁產品貿易的健康發展云云。

理應捍衛農民利益的農業部防檢署表示，中國恢復我國文旦輸入，應說明清楚檢疫規範；針對仍遭中方暫停進口的農漁產品，希望中國依據國際貿易規範，與我方進行技術對話；並稱我方將積極開拓海外高端市場，如新加坡、日本及加拿大等，讓更多台灣農產品行銷全球云云。

除了上述政治性表態外，賴政府的說法也忽略事實問題。相對於花蓮縣政府詳細說明兩年內做了什麼，或許農業部該補充說明，經過兩年的努力，政府積極開拓海外市場的成績如何。

根據該部統計資料，成績似乎相當有限。自111年度大陸暫停輸入文旦後，香港成為最大市場，短期內增加600公噸左右，顯然大陸市場還是有所貢獻，但排名第2的加拿大，只有128公噸，占出口總量約4%，日本則是93公噸；112年由新加坡排名第2，有523公噸，占19%，輸往韓國為178公噸。如果比較前幾年資料就會發現，除加拿大有穩定少量輸出外，其他都是短暫上榜。這種出口成績長期看來是靠不住的。

而把開放僅歸因於統戰工具和政治武器，也對花蓮縣政府付出的努力不公平，因為該縣某鄉農會總幹事說，過去文旦柚確實檢出介殼蟲，現在會透過洗果機加強果體清潔，以及最近雖有其他藍營執政縣市首長爭取農產品輸陸訊息，卻趕不上第一波開放名單的事實。

總之，本次開放再度證明了台東模式可行。以九二共識為基礎進行溝通、縣政府努力處理蟲害問題，是陸方同意開放的關鍵。兩條件缺一不可。賴政府如果不願接受，就請端出切實可行且可長可久的替代方案。

（作者為大學教師）