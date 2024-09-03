京華城案延燒，日本學者小笠原欣幸認為民眾黨支持率可能只會留下約10%的鐵粉，2026年縣市長選舉恐是藍綠對決，民眾黨會被邊緣化。但民眾黨主席柯文哲被「無保請回」後，反而形塑出「政治受害者」形象，可望獲得「受害者症候群」紅利。

柯文哲在檢廉搜索4小時後嗆聲執政當局，無保請回時除感謝小草，也猛批檢方「極盡壓迫和凌虐」，3日則續批民進黨成「新黨國體制」。柯拉開攻擊軸線後，白委也加大攻擊力道，柯滿血復活，強批執政黨，不僅是要擺脫「只剩10%鐵粉」的魔咒，更似要強化「抗綠第一品牌」的定位。

畢竟柯的首要任務，除全副武裝因應司法外，更得找到新的利基點來支撐黨的存續，特別是在綠營基本盤穩固，而小草又流向綠營的情況下，要號召小草們回流並挖綠營牆角難上加難，而劍指國民黨、從藍營挖票來填補自己所失，便成為可能的邏輯。

尤其是國民黨對近期的政治議題，不論是總統賴清德藉鄭文燦案反守為攻，或憲法法庭裁定國會改革案的暫時處分，甚至「罷樑」等，除了無清晰的戰略設定外，更陷在綠營的戰場中，沒有反守為攻的良策。柯與白委只要猛攻執政黨，或呼應其指稱政治迫害的軸線，民眾對於白營「打綠」的印記就會比藍營要深刻得多。

況且國民黨雖有不對柯文哲落井下石的立場，但似乎對柯與檢調攻防議題的清晰戰略也付之闕如，或因事不關己，也可能是進退兩難，挺柯則怕他真涉案而引火燒己，不挺則擔心國會藍白合破局而被綠軍各個擊破。加上若「謝國樑防線」被攻陷，綠營便會展開全台大罷免，進逼藍營在立院的「脆弱優勢」。綠營的挺進動作壓得國民黨中央喘不過氣來，如何因應已傷透腦筋，現今又多了「柯文哲風暴」，或許已超出國民黨所能判斷與戰略規畫的極限值。

柯與民眾黨當然能算到國民黨進退維谷，所以只要成功建構「抗綠第一品牌」定位，不僅不會泡沫化，反而能侵蝕藍軍票盤，為自己補血，特別是國民黨現今在打柯與助柯，藍白合與藍白分的路線上，黨內分歧程度頗高的情況下，柯與民眾黨此時順勢襲奪國民黨抗綠大旗，當然是最佳時機。

但問題是，柯與民眾黨想要穩固盤面、避免泡沫化，好歹自己黨內也得擺出陣式，畢竟內部問題太多了，包括：第一，柯請假3個月，中央無主，難怪柯黑及不對盤的議員持續攻堅，如入無人之境。不論是代理黨主席或「集體領導」，好歹民眾黨要有個決定，不能以拖待變，遑論柯還得專心因應檢調攻防。

第二，若要找回因權鬥而疏離的前幕僚，如蔡壁如、謝立功等人來建構「集體領導」，就必須先控制內鬥，才能集合眾智因應危局。最後，如何避免黨內大咖「挾柯以令諸侯」破壞黨內生態，更是當務之急。若連這些都做不到，「受害者症候群」只會效益遞減，「抗綠第一品牌」更會功敗垂成。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授）