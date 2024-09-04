總統賴清德近日抗中情緒顯然過剩，接受媒體訪問時開始賣弄似懂非懂的歷史學，聲稱：「中國攻擊和吞併台灣的意圖，不是因為台灣任何一個人或哪個政黨說了什麼或做了什麼」、「中國吞併台灣不是為了領土完整」、「如果是為了領土完整，為什麼不收回《璦琿條約》中被俄羅斯佔領的土地？而俄羅斯現在正處於最弱的狀態」。賴的結論是中國不是因為領土原因要入侵台灣，真正意圖是改變基於規則的國際秩序，中國想要在國際領域、在西太平洋取得霸權。

誰能想到166年前的《璦琿條約》如今竟也能成為賴清德作為台獨的法理依據。回顧《璦琿條約》簽訂始末，帝俄見積弱不振的清朝政府可欺，在鴉片戰爭後針對中國外東北防務空虛開啟了大規模軍民非法進入中國境內活動，清廷虛弱長久以來無力干涉，早對黑龍江以北的廣大地區喪失實際控制權。最後被俄國強逼簽定的《璦琿條約》、《中俄北京條約》，不過就是對喪失的國土做出事實的承認，亦即就算不簽，清廷在當時也實際喪失對外東北的統治能力。

如今賴清德不認同自己是中國人便罷，將西方帝國主義霸凌中國的黑歷史來質疑中國對台的主權簡直不倫不類，用認同帝國主義侵略行為的邏輯來佐證中國欲行霸權主義，更是「竹篙鬥菜刀」式的錯誤連結。

正確的說法是，中國統一台灣的意志，不會因為台灣任何一個人或哪個政黨說了什麼或做了什麼而改變，因為這是基於中華人民共和國自認繼承了自清朝、中華民國以來的法統，取得了對台灣擁有主權的法理基礎。賴的說法某個程度也是默認了中共的法統正當性，否則今天對《璦琿條約》的效力有拘束力的是繼承了清朝法統的「中華民國」，而不是中共。

反面解讀則為，喪權辱國的正是中華民國總統身分的賴清德，自己沒能力收回外東北，反而要求中共推翻《璦琿條約》簡直名不正言不順。莫忘《璦琿條約》正本尚在賴治下的台北故宮，這正是中華民國繼受了清朝一切政治權利的歷史鐵證。

正確的說法是，對中共而言，統一台灣不僅僅只是為了領土完整，更是為了實現中華民族的偉大復興。試問，如果當年中國國富民強，何來鴉片戰爭以降的帝國主義侵略壓迫？何來賴口中的《璦琿條約》的強逼簽訂？更何來被日本強逼簽訂《馬關條約》奪取台灣？中國實現民族偉大復興的目的，正是對上述帝國主義的歷史錯誤做出「基於實力的重大修正」，哪怕是已經簽訂了《南京條約》永久割讓的香港本島，英國照樣也得返還。英國已用行動承認並「修正」了當年的歷史錯誤，而如今賴的說法形同認同帝國主義侵略的行為，簡直是大開歷史倒車，可笑至極。

正確的說法是，基於2004年中、俄兩國已簽訂《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於中俄國界東段的補充協定》，惟有靜候俄羅斯國內發生重大政治變動而導致其國內對上述補充協定的政策有所更動的歷史機遇到來，到時中共則不會反對收回《璦琿條約》中被俄羅斯佔領的土地。此也反駁了賴稱中國對台灣的真正意圖是改變基於規則的國際秩序的說法，如同收回因《南京條約》割讓的香港並沒有改變基於規則的國際秩序一般，如有一天收回因《璦琿條約》割讓的外東北同樣也沒有也不會改變基於規則的國際秩序。

至於中國是否想在國際領域、在西太平洋取得霸權的問題，歷史經驗是中國本就是東亞地區的主要領導國家，中國如要恢復這個身分主觀條件是自身發展必須實現超越主要國家取得國際上的領先地位，客觀條件是當前唯一的全球霸權國家美國式微。換言之，質疑中國欲在國際領域、在西太平洋取得霸權的說法沒有意義，美國也從未承認過自己是現今全球唯一的霸權國家，然而世上沒有一個國家會否認這個事實，而美國在國際政治上數十年下來肉眼可見的為所欲為，更坐實了美國是不折不扣的霸權國家。

倘中國恢復了東亞地區的主要領導國家地位，實應以美帝霸權作風為鑒，摒棄美國「門羅主義」霸凌鄰國的不良作風，重建以固有王道主義而非霸權主義為基礎的東亞政治秩序。

賴清德總統實不應冒然引用《璦琿條約》質疑對岸，於情徒使對岸民眾民族主義高漲進而仇恨我方，於理等同自斷中華民國統治法理淪為實質的偽政權。更別忘了，中華民國建國以來通過擁有憲法地位的數部法典，無一有將外東北認作領土，自己都忘了《璦琿條約》外東北的中華民國，何來立場要求中共要回來？豈不貽笑大方？

（作者為自由撰稿者）

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