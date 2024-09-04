「同學們，我們即將要前往張自忠將軍紀念園，這也是80多年前，他的犧牲地！」

一群來自金門的高中職同學，近日遠赴千里之外的湖北襄陽，參加「同上一堂課—海峽兩岸中學生文史教學觀摩交流活動」，活動安排先往張自忠將軍陣亡地，宜城南瓜店祭拜張將軍，但是一問同學，你知道誰是張自忠嗎？大家面面相覷，沒有一個人曉得。

當然，這不能怪年輕人不用功，在他們的歷史課本上，中國史已經變成東亞史，找不到抗戰陣亡132萬名官兵當中任何一人的姓名，當然更不會有照片，明治天皇夫婦、越南胡志明、潘佩珠的影像俯拾皆是，甚至日軍當年大東亞會議的文宣品也可以是討論素材，但是抗戰呢？只有一兩頁零散的內容，夾雜在二戰的篇幅中，不僅對日軍暴行鮮有指責，甚至稱美軍在日本投下原子彈，是為了應對日軍神風特攻隊的報復，兩者竟等量齊觀，同學們哪裡會知道誰是張自忠呢？

抗戰期間，從江蘇武進故里，流亡到湖北當小學老師的屠炳春教授，一直沒有忘記那段烽火歲月，40年前編訂教科書時，屠老師認為教育的目標是讓學生成為「活活潑潑的好學生，堂堂正正的中國人」，同僚反對道，要把小學生培養為社會科學家，據他回憶，當時身為立委的謝長廷，就已提出大陸就是外國，中國史就是外國史的意見，經過綠營數十年的不懈努力，終於今日的歷史課本中，沒有張自忠與抗戰官兵的容身地。

但從更大的歷史縱深來看，課本不教的抗戰史，真的沒有意義嗎？答案當然不是，太平洋戰爭爆發之前，中國獨力抗戰，改變了世界格局，各國由作壁上觀，口頭安慰，到實際對抗日本侵略，過程漫長崎嶇，如果中國很快失敗或者屈服，不僅本身將成為日本的殖民地，日本更將攫取大量戰略資源，改變太平洋上的格局，甚至進一步與德國聯手，推進軸心統治。

張自忠當然深知日本的軍事優勢，曾奉命應付敷衍日方的他，當然更是日本極力爭取的對象，但他當時在背負外界責難時，報效國家意志更為堅決，張自忠將軍對部屬言，「國家到了如此地步，除我等為其死，毫無其他辦法」，死不是目的，而是只有軍人秉此決心，才能不懼物質的窳弱，勇於赴戰，打破局面，這種精神與氣節，讓無數時人落淚，著名社會學家費孝通激動地為張自忠寫下「這樣才算是個中國人」的句子，以紀念將軍。

張自忠沒有等到抗戰勝利，台灣光復的光榮時刻，但若沒有抗戰官兵的犧牲，焉有國際局勢的改觀？抗戰初起，八百壯士奉命死守四行倉庫，與很多人認知不同的是，國民政府對於現實的國際情勢心知肚明，所希望的是各國仍能夠提供急需的軍售，支撐戰局，太平洋戰爭爆發前，中國的抗戰感覺漫漫無盡頭，如汪精衛之流也紛紛附逆，張自忠沒有放棄，終至馬革裹屍，他殉國的一年半之後，中國成為聯合國家宣言的最初簽署國，被綠營曲解的開羅會議，是由中美英三國戰時領袖，與數百位軍政要員參加的國際峰會，旨在擊敗日本，並劃定戰後秩序，開羅宣言、波茨坦公告、日本降書等一系列的國際法文件，構成了戰後乃至於今日亞洲的樣貌，誰能說張自忠與此無關？

金門學子致敬張自忠將軍殉國地。（圖／作者丘智賢提供）

而張自忠這樣一位歷史人物，難道不值得年輕人認識？早期國文課本當中，曾經收錄著名文學家梁實秋的〈記張自忠將軍〉一文，梁實秋看見戰場前線的張自忠，司令部布置簡單，張自忠本人更是寡言沉著，招待了一頓戰地火鍋，當張自忠殉國後，梁實秋稱譽張自忠，自奉儉樸的人方能成大事，訥澀寡言笑的人方能立大功，這樣有教育意義的兩句話，聽起來也像是諷刺今日的官場，無怪乎不能入學子之眼了。

9月3日，賴清德依例到國民革命忠烈祠行禮如儀，但抗戰勝利與台灣光復，卻早被他用所謂「轉型正義」之說抹殺玷汙，看起來何其諷刺，但歷史不會被改變或遺忘，一束束獻在張自忠靈前的鮮花，已讓年輕人好奇發問：「這麼重要的人物，課本怎麼都沒有？」

（作者為黃埔軍校同學後代聯誼會會長）

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