「最低工資法」正式上路之後的首次審議委員會議將在9月4日召開，勞動部在會前強調，政府為落實「照顧基層勞工」的承諾，過去八年以來持續調漲基本工資，其調幅超過經濟成長。因此，各界也特別關注此次由「勞、資、政、學」四方代表，共同召開的最低工資審議委員會議，是否能夠落實「勞資共享」經濟成長果實，同時帶動整體受僱員工薪資成長，進而擺脫「長期低薪」的魔咒。

儘管政府再三宣揚，基本工資之月薪已從2016年的20,008元，調漲至2024年的27,470元（調幅37.3％），時薪也從120元調漲至183元（調幅52.5％），並帶動企業同步提高整體受僱員工薪資；然而多數受僱員工似無法感受此項政策美意，甚至薪資成長呈現鈍化現象。

這些無感，可從過往調漲基本工資參考數據的迷思加以歸納，包括：

其一，消費者物價指標（CPI）無法反映實際的通膨壓力。學理上，調漲基本工資最重要的目的，在維持受僱員工薪資購買力，歷次在審議基本工資調漲幅度時，均將CPI納入購買力評估之參考。不過，依據主計總處資料顯示，目前CPI統計包括七類、395個項目群產品（或服務）價格變化，以家庭消費支出為權重，加權平均所得出的數字。由於一般家庭並非購買全部產品（或服務），而是偏重部分項目，導致物價指標與一般家庭的通膨感受脫鉤。

其二，經濟成長不易顯示廠商經營狀況。政府以「CPI漲幅加上GDP增幅之半」為調漲基本工資公式，卻又因廠商目標市場景氣不同而導致感受相異。尤其新冠疫情轉為緩和之後，以國內市場經營為主的服務業，例如批發、零售、餐飲等，其營業額或年增率皆創歷年新高；以國外市場為主的傳統製造業，則是受到需求萎縮陷入去庫存化困境。由此說明，上述以物價配合景氣之基本工資調漲公式，不易顯示廠商經營狀況。

其三，受惠對象並未普及整體受僱員工。依據勞動部資料統計顯示，近年來本國受僱員工約維持在1,150餘萬人，其中全時受僱員工約820餘萬人，扣除外國受僱員工之後，受惠於基本工資調漲的受僱員工約200餘萬人，其占比不及2成，而且集中於基層、技術能力末端之「邊際勞工」族群。因此，除了薪資較接近基本工資的受僱員工，因薪資逐漸拉近而產生相對剝奪感受之外，其他族群對基本工資的調漲並無感受。

其四，成本壓力讓廠商難以固定提高薪資。國內許多廠商在經營上為避免過度增加「法定勞動成本」，會選擇不固定調漲薪資，而是按照營業盈餘多寡，發放股票、獎金及紅利。據主計總處「事業人力僱用狀況」資料可發現，其中較為穩定所得的「經常性薪資」占受僱員工收入之比重，從2016年68.5％下滑到2022年66.3％；相對較不穩定所得的「非經常性薪資」收入占比，從17.6％上升到19.9％。此意味著，透過基本工資持續調漲，難讓廠商同步提高受僱員工薪資。

也就是說，從過去審議基本工資的過程觀察，有如一場「喊價大賽」，而且沒有公正機構針對調漲幅度進行研究，包括：應該選擇哪些物價指標？是否要考量不同產業目標市場景氣狀況？調漲多寡對產業可能造成之影響？調漲結果可有緩和勞工的生活壓力？鑑往知來，未來在最低工資審議委員會在決策過程中，為避免重蹈過去審議基本工資的覆轍，特別需要透過其所設置的研究小組深入分析，提出更客觀、合理的數據，藉此訂定較妥適的調漲標準，以作為勞資雙方達成調漲最低工資之共識。

事實上，台灣低薪所存在的癥結，並非過去基本工資調漲過緩、偏少，而是涉及產業結構升級或轉型，此絕非單純透過調漲最低工資就能解決。此外，更讓我們擔憂的是，近年國際經濟環境劇變所延伸的威脅與日俱增，與全球連結頗深的台灣經濟一旦受外部衝擊而轉為衰退，薪資凍漲的夢魘恐再現，此一風險不容小覷。