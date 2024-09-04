許多學者都指出「新青安」誘發房價高漲，讓年輕人的買房夢從「失望」到「絕望」。一些年輕人既已接受此生注定買不起房了，就說服自己甘心當個租房族，賺錢租殼度日。然近年住房租金也節節高漲，租房租金不但受到房價高漲而漲價，甚至也因政府的「300億租金補貼專案」而漲價。隨政府的「居住正義」的大力推行，如今弄到不只房買不起，連房都快租不起了。

今年第一季的「全國房價所得比」為10.4倍，比其蔡總統剛上任時的不到9倍明顯高出許多。台北商業大學財稅系黃耀輝教授據「國泰指數」指出，蔡英文執政8年期間全國房價至少漲了1倍以上，而六都和新竹市的漲幅更是可怕。蔡總統執政期間的「房地合一稅2.0」、「禁止預售屋轉售換約」、「囤房稅2.0」、「房租補貼」、「社會住宅」，以及央行的升息政策等，都對抑制房價、平抑房租沒有發揮功效，凡而讓房價一路走高，高到年輕人的薪水根本負擔不起。

尤其是在賴總統競選時，蔡政府推出的「新青安」專案，將優惠貸款金額提高到1000萬、貸款年限延長至40年、5年利息寬限期等，超優惠貸款直接拉抬房價到高點。而房價越是快速急漲，建商與售屋者越能說服無屋者借貸「新青安」買房。黃耀輝教授說，「新青安」對想購屋的青年弱勢誘因極大，卻是包著糖衣的毒藥；更嚴重的是對「抑制房價」提油救火，反成為房價、房租持續飆升的罪魁禍首。

「租金補貼」（租屋補助）始於2022年，該年7月開始執行「300億中央擴大租金補貼專案」，為全台百萬租屋族提供租屋補助，2023~2024持續推動「300億租屋補助2.0」專案，預計補助每戶每月最高8000元的租金補貼，2025年起更加大為「350億億租屋補助」，由現行的50萬戶提升至75萬戶。政府雖然三令五申祭出房東不得以房客請領租金補貼而漲房租，並且也有防弊、究責法條。

但是，近期租屋族在換約、新簽約時都明顯發現房租上漲了，但沒有一個房東漲房租的原因是房客要請領「租屋補助」。房東可說總體房價漲、利率升高、房屋重新整理整修、房屋設備器材更新、周遭房租都漲、務業託管費漲等很多、很多、很多的漲價理由，但唯獨沒有房客請領「租屋補助」這一詞。也因此，學者、政府、房仲、物業等，都會做出房租上漲都與政府的「租屋補助」是沒有關聯的。

內政部政務次長董建宏在上月29日召開「租屋家庭支持政策研討會」，會後強調「絕無外傳因租金補貼造成房租上漲狀況」。只是董政次這樣義正詞嚴的宣示，對於民眾更像是政府在「掩耳盜鈴」與為政策設計疏失「甩鍋」。「絕無外傳因租金補貼造成房租上漲狀況」一語，租屋的民眾相信嗎？學者專家們相信嗎？房仲、物業們相信嗎？或許連房東自己都不相信這說詞！

抑制高房價和高房租最直接有效的對策應是廣蓋「社會住宅」。然而蔡政府提出8年建20萬戶社會住宅的承諾，在其任內確定已是跳票。而賴總統在其競選時更加碼到「百萬社會住宅」的支票。 然其後雖說明增加的80萬是推動13萬戶的社會住宅、17萬戶的社宅包租代管，以及提供租金補貼到每年50萬戶。只是推動13萬戶社會住宅與民眾的期望有高度落差，而13萬戶的社會住宅的選前承諾會不會又跳票，也又不得而知。

政府不認為近期房價漲與「新青安」有關，也不認為房租漲與「租屋補助」有關，然而既願在「新青安」和「租屋補助」上花這麼多的錢，為什麼在「公蓋社會住宅」和「社宅包租代管」做的卻如此緩慢呢？或許，只要政府廣蓋社會住宅優先讓青年購買，年輕人購屋根本就不需要「新青安」貸款；或許政府只要廣做社宅租屋代管，無殼蝸牛租屋根本就不需申請「租屋補助」。賴總統，您說，不是嗎？

（作者為空大講師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※