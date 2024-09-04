8月6日烏克蘭對俄羅斯境內庫爾斯克州發動奇襲並占領一些土地。6天後，俄羅斯總統普丁公開說，基輔試圖通過庫爾斯克州行動「改善其未來的談判地位」。又過6天，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍的整體行動是盡可能摧毀俄羅斯的軍事潛力，並以最大限度進行反擊，包括在庫爾斯克地區「建立緩衝區」，意指減緩乃至解除俄羅斯從邊境地區對烏克蘭發動攻擊。這對未來的台海戰爭意味著什麼？

華府智庫美國企業研究所高級研究員魯賓(Michael Rubin)8月15日在《國家安全期刊》網站發文指出，烏克蘭教給台灣的寶貴經驗是，攻擊是最佳的防禦。台灣的領土和人口比烏克蘭小，但這個經驗仍然適用。如果中國（按：指中共）入侵台灣，北京現在就應該認識到，中國的沿海城市沒有一個是安全的。

長期以來，美國戰略學者反對台灣的攻勢作為，這也是美國政府的長期政策，避免台灣向中國挑釁。如今俄烏戰爭改變其中一些人的看法，認為支持台灣發展「豪豬戰略」往往採取過度窄化的觀點，而忽略和蓄意低估台灣延伸攻擊距離並對共軍造成困擾的機會。台灣的防衛應該盡可能跨越海峽向遠處發起反制，以擾亂共軍的部署與作戰能力。不這麼做，將讓發起攻擊的共軍無後顧之憂，可以全力並全面攻擊台灣。

其實，1995年7月至1996年3月台海危機期間，台灣已有對海峽當面的反擊作戰規畫。空軍的作戰指導有一項稱為「防禦性反擊作戰」，以部分空軍兵力對敵當面主要攻台基地列為優先攻擊目標，使其短時間內無法修復使用，台灣的作戰防禦縱深能夠向前延伸，形成相對有利作戰態勢。其中包括「支援外島作戰」，即使面對共軍圍點打援風險，空軍也決心以小兵力採低空奇襲方式，分批次投入作戰。必要時，對敵人附近基地、雷達站、飛彈陣地、物資集運站或兵力集結地，實施攻擊。但執行攻擊作戰尤需謹慎，評估好中共可能採取的報復行動。

有關海軍作戰指導，當時參謀總長羅本立重申「有效嚇阻」的精神，強調以攻勢行動達成防衛的目的，手段是主動反擊。他要求海軍的反擊作戰應是一種「主動作為」，而非間接支援或配合友軍行動。具有攻勢能力的單位如水雷與潛艦等部，應盡快策定周詳的運用計畫，結合聯合反擊，發揮有效嚇阻的力量。

羅本立特別強調，中國大陸東南沿海的經濟發展，攸關中國的綜合國力，國軍的作戰若不能對此一地區造成影響，何來嚇阻之說。他要求海軍，研究並評估對大陸東南沿海施以經濟封鎖的可能性。台海戰爭不能局限於海峽一隅之內的作戰，更不能局限為中國的內政問題，使中共排除外力干預的陰謀得逞。

時隔近30年，羅本立的戰略眼光，對今日的台灣防衛作戰仍具現實意義。習近平並不在意戰役得失，而真正在乎大陸東南沿海經濟發展因戰爭波及，從根本上打斷中國的發展進程，統一無法速成，反而引火上身，轉而威脅他和中共政權。台灣建立向外延伸反擊能力的意義與作用也在於此。（作者為資深媒體人）

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