賴清德總統公布了7位大法官的提名名單，即將送請立法院行使同意權。但民進黨現在在立法院並未過半，賴總統在提名前更未徵詢在野黨意見，這樣的提名會過關嗎？賴總統是真心想要任命這七位擔任司法院正副院長與大法官，還是只是拿他們當炮灰去掀起另一波與國會的惡戰？

這次提名的法律學者，在學術圈都有相當的聲望，本人素來景仰。唯一一位司法實務界的被提名人，更是公認沒有瑕疵的優秀人才。然而，立法院同意權絕不單是「資格審查」，而會考慮諸多政治層面。畢竟大法官的組成，對於國家憲政走向會有極重要的影響，諸多政治與社會爭議也都會在憲法法庭解決。總統可以考慮提名符合自己價值觀的大法官，立法院在行使同意權的時候，同樣要檢視被提名人的憲法觀點是否為代表民意的立委可以接受。

觀諸以往經驗，在總統和立法院不同政黨（所謂分裂政府）時，總統若真心想要大法官人選通過，當然有義務「說服立法院」。最好的作法就是提出社會公認，各黨派在政治上與學養上都無可挑剔的人選（如陳水扁總統在 2003年所提的15位大法官，國民黨占多數的立法院全數通過）；要嘛就是事前與事後向在野黨徵詢意見，進行溝通，甚至將在野黨代表納入審薦小組，以政治共識的方法來決定人選。最糟糕的就是刻意把「提名/同意」當成戰場，不妥協也不溝通，硬要提出不可能過關的人選，讓這些聲望崇高的學者陷入火線，更使司法院與大法官的重要位置懸空。

分裂政府下的大法官提名，的確是個困難度極高的政治藝術。美國目前9位大法官，只有1位是在分裂政府下任命的。當年共和黨的老布希總統，提出黑人身分但極為保守的湯瑪斯，讓民主黨以及自由派陣營多方猶豫，最後勉強通過。歷史上，也有幾位大法官，是共和黨總統提名，民主黨參議院通過的。而這些被提名人幾乎都是溫和派或偏民主黨。例如著名的自由派大法官布瑞南、史蒂芬斯，以及溫和派大法官甘迺迪，都是共和黨總統提名，民主黨多數的參議院通過的。相對的，即使以雷根總統聲望之高，但他提名的柏克，雖然曾任耶魯法學院教授，但反對墮胎權的保守派立場與民主黨差異太大，也會在參議院遭到否決。

從美國與台灣的經驗都可以得知，分裂政府下的大法官提名，勢必要走「中間路線」。雷根在共和黨掌握參議院的時候，可以提名最保守的史卡利亞，但在民主黨拿回參議院之後，柏克的提名就失敗，只好另提溫和中間的甘迺迪。陳水扁在2003年提出的人選可以在國民黨控制的立法院下全數過關，但之後的提名人選就未必能過。這都是賴總統要仔細思考的。

釋字632號解釋曾對「監察委員同意權行使」一事，指出立法院不應「怠為審查」。但立法院「不論為同意或不同意之決定，即已履行憲法所定行使同意權之義務」；同時也提醒，立法院若不同意「總統仍應繼續提名適當人選，咨請立法院同意，立法院亦應積極行使同意權，此係總統與立法院之憲法上義務」。

賴總統這次乾綱獨斷，可能立法院會否決部分人選，那賴總統再提名時，就請多多考慮「溫和中間」的妥協路線。這才是尊重憲政體制與被提名人的負責態度。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）