第79屆聯合國大會將於10日開議，賴政府定調今年推動聯合國案的首要任務，是駁斥聯大第2758號決議遭扭曲，要求聯合國秘書處停止錯誤援引。只不過，賴政府應心知肚明，會有多少國家願意冒著與北京撕破臉的風險，公開反駁2758號決議？截至目前為止，除了美澳，其他國家對此根本未置一詞，顯見該議題的高度敏感性。

中共近年以機艦擾台方式持續施壓台灣，亦開始針對台海現狀推動法律戰，有意在國際社會營造有利其推進兩岸統一的法理論述。從2005年的《反分裂國家法》到今年出台的《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》即是如此盤算，現在更意圖以聯合國2758號決議徹底斷絕中華民國的國際空間。

對此，美國近年帶頭開始質疑中共扭曲2758號對台灣地位的結論，認為該決議只處理聯合國的「中國席位」問題，並未觸及台灣地位。今年在台舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）通過決議案範本，要求各會員國應積極在各國國會通過，近日則有美國前駐聯合國大使海利及澳洲國會疾呼重新檢討2758號決議及台灣參與國際社會的聲音。

所有國人共同期盼，中華民國能爭取到應有的國際人格及相對應的國際參與，所以對於國際社會的支持皆予以感謝。然而，倘若這樣的口頭聲明無法落實到具體行動，恐怕最後淪為「竹籃子打水一場空」的結局。海利說得沒錯，應由台灣及美國主動要求聯合國召開關於2758號決議的公聽會，若能有更多主要國家的響應，或許能產生些微漣漪效應。

國人希望能以正常國家身分參與國際活動的深切期盼是可理解的。然而，鑒於兩岸關係的特殊性，台灣的選項其實有限，絕非像民進黨在國內嗆聲的作法就能輕易成功，否則兩岸也無須為了中國代表權拼鬥20多年才有結果。

首先，2758號決議提到，「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，並驅逐蔣介石代表」，並未提及台灣地位，所以也成了民進黨欲推翻決議的主要理由。然而，當時的蔣介石是有效統治台灣的中華民國總統，因此綠營的說詞難被接受。唯一解方就是完全擺脫中華民國體制、成立新的主權獨立國家，進而向聯合國提出新的入會申請。問題是：民進黨做得到嗎？

其次，我國不再爭取唯一中國代表權，而是尋求以「一國兩席」的途徑解套。換言之，兩岸皆主張台灣與大陸同屬一個中國，唯目前有兩個各自獨立的政府及其管轄範圍，因此我國亦有權力加入聯合國。對此，堅持憲法之兩岸定位以打破中華民國國際地位僵局，應是我方反制的關鍵。

民進黨希望加入聯合國以凸顯兩岸互不隸屬與台灣是主權獨立國家的事實，卻從未嚴肅認真看待我國所面臨的國際現實處境，只想以旁門左道吸引選票，遑論該如何解決，根本就是治絲益棼。依其想像，除非美國等主要國家都接受台灣法理獨立，否則此路徑毫無成功的可能性。

事實上，曾與中共在外交場合交手的人都知道，沒有和睦的兩岸關係，台灣的國際空間必然受到衝擊。或許民進黨的思維與眾不同，只想藉由加入聯合國的主張，打著「抗中保台」旗號招搖撞騙贏得並鞏固政權，其他都是順帶獲得的意外紅利。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）