賴清德總統在接受日本媒體採訪時表示，中國大陸對台灣的主張與恢復領土完整無關，「否則為何不向俄羅斯討回被侵占的土地？」

賴清德此言的確戳中所有中國人的痛處，恢復固有疆域應該是兩岸同胞一致心願，自俄烏戰爭爆發以來，內地網友即眾聲喧囂，應該趁現在要回在清朝時期被沙俄強占的150萬平方公里土地。大陸領導人當然也聽到這些民意呼喚，只是情勢比人強，現在時候未到。

《璦琿條約》是1858年清朝黑龍江將軍弈山與沙俄簽署的不平等條約，該條約令中國失去了黑龍江以北、外興安嶺以南領土，把烏蘇里江以東的中國領土劃為中俄共管。法理上來說已經是俄羅斯領土，中國目前當然沒有正當理由出兵收復。何況，自中俄兩國在2004年簽訂《中俄關於兩國邊界東段的補充協定》，兩國4300多公里的邊界線就已經全部確定。也就是說，中國已經和俄羅斯簽訂了邊界協定，已不存在所謂的領土問題，現在索要166年前沙俄強占的領土，並沒有國際法和國內法的支撐。

現階段中俄緊密戰略合作，核心原因便是兩國國家利益一致，由於俄烏戰爭，俄羅斯現在是以美國為主西方國家眾矢之的，但他卻仍是中國重要的能源供應國、國際外交合作國、軍事武器技術合作國等等，倘若俄羅斯倒下了，那中國必將變成首當其衝。

然而，中國依然念茲在茲，亦非消極不作為，中國自然資源部發布了最新出版的2023年版中國標準地圖，其中提出了對俄羅斯的領土主張，北京將大烏蘇里島劃為中國領土。中國是一個以國家地圖反映國家領土觀點的國家，如果地圖上有領土主張，就意味著國家宣布了這些主張，對此俄羅斯則保持沉默。

真要恢復固有疆域，一定要大陸和台灣14億2300萬同胞都心往一處想、勁往一處使，還要中國強盛、民族復興，但這都脫離不了兩岸和平發展。至於賴清德指控，中國依靠武力改變「以規則為基礎的世界秩序」，則完全與美國同一鼻孔出氣，充當代言，不僅跳躍還歪樓。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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