為達到明年6月健保一點0.95元的立院決議目標，行政院決以公務預算336億元挹注健保，其中有111億元來自健保總額瘦身，根據衛福部估算，健保點值要拉到1點0.95元，需要700多億元，如今336億元不到700億的一半，即便開源要提高補充保費費率，由於其與一般保費脫勾需要修法，而修法需要時間，並非一蹴可及，明年6月要達到立院決議目標，看來是不可能的任務。

健保總額點值近年不斷滑落，醫界自健保收入不斷被打折，為救醫界血汗，國民黨立委提點值保障0.95～1元入健保法，但遭到衛福部及執政黨的抗拒，最後經朝野協商，決議明年6月衛福部要達到一點0.95元的目標。

但立院主決議通過之後，衛福部要如何做，一直都沒有消息，直到健康台灣會議召開當天，行政院才宣布明年撥336億元公務預算給健保。事實上，之前即傳出政院要撥補健保200億公務預算，另健保總額要瘦身，即將不應由健保總額支付的項目移出，改由公務預算支應，預計3年300億，也就是1年大約瘦身100億，所以依照原先規畫，健保明年原本就有300億公務預算支應，與政院宣佈的336億相去不遠，並不是什麼額外的大利多。

在這樣的基礎下，目前可以看到健保一年大約可以有336億的金額挹注，與點值要補到一點0.95元預估需700多億相去甚遠，即便衛福部有意提高補充保費費率及擴大費基，因其要修法，也很難在短時間內完成。

另一個可能達到一點0.95的機會，就是拉高總額成長率到6％以上，但今年高推估目前僅5.5％，加上還未總額協商，協商後有可能連5.5％都達不到。而離譜的是，日前健保總額協商委員閉門會前會，依過往，衛福部會將交議事項資料送交健保會，今年卻是破天荒未送來，健保委員無資料可看，衛福部若採拖字訣，屆時醫界無法說明醫療需求，健保會來不及好好審查，付費者代表無法監督，最後只能交由衛福部裁定，健保會功能形同被架空，恐非民眾之福。（作者為國民黨醫療委員會主委、前彰化醫師公會理事長）

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