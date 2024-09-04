還有1年就將舉行下屆大選的德國，9月1日在該國東部的兩處邦級選舉中，又拉響了極右翼勢力湧動的政壇警報。特別是在圖林根邦，極右翼的德國選擇黨竟以明顯優勢斬獲第一大黨地位，得票率達32.8％，比第二名的基民盟領先近10個百分點。雖然選前其他各黨均已表態，拒絕和被德國情報機關盯上、視其為反憲政民主極端勢力的選擇黨合組邦級政權。但這仍寫下1945年二戰結束以來，德國首次有極右翼政黨拿下邦級選舉勝選的驚心紀錄。而同日投票的薩克森邦，雖然選擇黨未奪下首位，但得票率亦突破3成，僅落後勝選的基民盟1個百分點。這也是繼6月歐洲議會大選後，德國民意再一次對眼下主政的「交通燈」三黨聯盟吹起不信任的哨音。

在圖林根邦，於中央層面主政的基民盟、綠黨與自民黨三黨的得票率加總起來，才勉強跨過10％的低水位。這一風向，也使德國政壇開始議論起社民黨籍的現任總理蕭茲，是否應師法美國總統拜登主動放棄爭取連任總理，以「換帥」之舉挽救氣勢低靡的社民黨。另一方面，面對頹勢盡顯的執政聯盟，做為最大在野黨的基民盟則在現任黨魁梅爾茨領軍下，被視為已在為1年之後重返執政摩拳擦掌。

1990年10月結束冷戰分立的東西兩德，明年就將迎來統一的35周年。然而，一個世代的時間過去，德國東西部的人心隔閡和政治價值取向的分疏卻仍然明顯。

6月分的歐洲議會選舉，極右翼的選擇黨在德東地區拿下28％得票率，居各黨揆首，但在德西地區只有13％的票。據2023年的一項社會調查，在德東地區，有57％受訪者稱自己有某種身為二等公民的感覺。雖然德國東西部的工資收入差額30多年來已大幅收窄，但迄今仍有約4/1的落差。

且讓德東人「體感」更為直接的社經困境，諸如勞動適齡人口的長年外流、優質工作崗位的供給遠不如西部，東部出身者在全德政經高層擔綱領導崗位者幾希，加上東西部對同性戀、外來移民的包容度差異，和冷戰時代遺留的對美、對俄態度的國際觀分野，均使德東民眾的經濟相對剝奪感，和長期處在政治話語邊陲的被忽視感居高不下。今年歐洲議會選舉中，德東選民為劍走偏鋒的極右翼選擇黨和走激進左派路線的BSW聯盟與左翼黨，一共投下了45％選票，甚至高於全德主流三黨基民盟、社民黨和綠黨合計的38％。

亦有德國分析家指出，許多德國選民票投選擇黨，並非真心認同他們的民粹語言和民族主義排外主張。反而是基於對德國憲政民主體制韌性有把握，認為無論如何，選擇黨都沒有機會執政，因此才「敢於放心地」用票投該黨的方式，為自己所不滿的當前時局投下「賭爛票」。然而，恰恰是這種弔詭的選民心理，為選擇黨滾雪球式地吸收不滿情緒、持續膨脹製造了契機。惟今可慶幸者，或許只有在政客多以言語樸拙為貴的德國政壇上，極右陣營中尚未浮現出一張足以風靡群眾、深富個人魅力的領袖面孔而已。

（作者為資深媒體人）