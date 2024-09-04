最近數月，有關柯文哲的爭議一波接一波，從政治獻金搞到六大案，再到這一波北檢聲請羈押後達到最高潮。而截至3日中午為止，高院尚未宣布北檢的抗告結果，顯見這波羈押戰極可能再持續幾天。然而，這些天發生了太多事，已經暴露出一個台灣社會的嚴重問題，那就是：太多人基於主觀好惡咒罵柯，太少人監督批判執法（檢調，加上廉政署）與司法。

這是非常荒謬的現象。柯文哲從政十年，有著各式各樣的荒唐行徑，筆者也寫過多文批判他。但無論如何，柯文哲所擁有的最高權力，僅只於直轄市長與小黨主席，僅是球場上一位較有實力，但也非實力最強的球員。然而檢調廉與司法，卻是有強制權力的裁判！個別球員踢髒球，與裁判不公相比，孰重孰輕非常明確，當然是裁判不公更可怕。

看看這次北檢的表現吧。我國依據《刑事訴訟法》第245條第5項規定，定有「偵查不公開作業辦法」，結果在整個京華城案偵辦過程中，搞到近似「偵查全公開」。北檢審案審到一半，《鏡週刊》就報導「柯文哲有700萬元左右涉及財產來源不明」。《鏡週刊》甚至直接替北檢發言，報導中表示：「專案小組發現，陳佩琪曾多次拿大筆現鈔至ATM提款機存款，金額達上百萬元。」偵查不公開，為什麼媒體知道？

事後，北檢當然是矢口否認此事，表示一切都是媒體「自行撰寫」，並且對報導「不予置評」，短短幾句話就想撇乾淨，然而這豈能杜天下人悠悠之口？《鏡週刊》這可是公開造謠「北檢外洩辦案祕密」、「北檢未遵守偵查不公開」耶！民進黨政府這麼愛查辦假消息，怎麼不拿汙辱公務員相關法規，或者社會秩序維護法查辦《鏡週刊》？不但不查辦，連批評一句都不批，只是「不予置評」？

這讓人覺得，一切都是「自己人」的私下勾結，玩兩面手法。結果一次不夠，還玩到第二次。3日《鏡週刊》又再接再厲，上線一篇標題名為「親筆交辦京華城案關鍵便簽 柯文哲早已知情又違法鐵證曝光」的報導，又替北檢公開了一次偵查內容。更有名嘴於個人臉書貼出那份親筆交辦便簽內容，大加渲染批鬥柯文哲。試問這種照理只應由台北市政府與檢調等執法機關才能持有的公文檔，怎麼會流到毫無公權力的媒體與名嘴手上？

綜上所述，北檢不只是沒有遵循「偵查不公開」，而是「偵查一公開、二公開、三公開」！而這種行徑，早在蔡政府剛上台，窮追猛打馬英九前總統時，就已經開始發生。那時蔡政府換上時常被外界嘲諷「辦藍不辦綠」的邢泰釗掌北檢。果不其然，邢2016掌北檢後就開始追殺馬英九，馬英九就此展開花掉他幾百萬律師費的跑法院生活，最終被控刑事犯罪的案件，馬英九全部勝訴，顯見北檢政治追殺之惡質！結果邢泰釗竟在民進黨的支持下，於2022年高升檢察總長，檢察系統的政治性與濫權，實在太明顯也太囂張了。

筆者在此也要勸一部分打柯打過頭的藍營政治人物與意見領袖。昨日馬英九，今日柯文哲，未來必將是其他對賴清德政府有礙的政治人物受狙擊，拜託你們勿只糾結於與柯的個人恩怨，或者看上罵柯文哲有流量，也花點時間檢討一下這不公的檢調廉吧。裁判下場打球，是比柯文哲更可怕的事情！（作者為網路媒體工作者）

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