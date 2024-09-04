民進黨祕書長林右昌近日代表兼任民進黨主席的賴清德總統訪美。日昨他與華府官員及智庫學者閉門座談後，轉述白宮國安顧問蘇利文日前的公開言論指出，美方認定賴清德致力維持現狀與和平穩定。

如果林右昌轉述蘇利文的論述無誤，那麼，外界尤其是兩岸人民恐怕不免要好奇，上任至今3個多月的賴清德，究竟是做了什麼或說了什麼，以至於讓美方從賴清德競選時瀰漫的「疑賴論」，如今180度反轉變成「信賴論」？如果美國如此肯定賴清德，那為什麼他不能跟前任蔡英文、馬英九一樣，一上任就過境美國本土訪問友邦？

事實上，無論是選前還是選後，賴清德有關兩岸的言論始終非常強硬，甚至變本加厲。近日，賴清德接受專訪時指出，中國大陸「侵略」台灣的目的並不是為了領土完整，「否則為何不向俄羅斯討回被侵占的土地？」對此，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃迅速公開說明，在俄羅斯聯邦和中華人民共和國於2001年7月簽署的《睦鄰友好合作條約》中明定，相互放棄對對方的任何領土要求，這項條約也是中俄雙邊關係的基礎文件，爾後到2004年10月，俄中簽署並隨後批准《俄中邊界東段補充協定》，至此，俄中邊界問題已獲得最終解決。

賴清德在20年後還在談中俄土地爭議，簡直是對國際問題一無所知；退一步說，如果賴清德真的那麼在意清朝時期在《璦琿條約》中所割讓的土地，身為中華民國總統的他，不也應該積極表態收回嗎？

賴清德上台後，台海風波不斷，誰是兩岸和平與穩定的締造者，這要兩岸人民說了算，那些看熱鬧的域外人士還是閉嘴吧！