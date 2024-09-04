柯文哲的京華城容積案，今日經檢方抗告後，高院判定「發回更審」，未來的發展，恐怕還是會讓很多人寢食不寧、坐立難安的了。

柯文哲先前的「無保請回」，著實讓民眾黨人雀躍萬分，簡直就等同是「無罪開釋」一般，全黨士氣大振。但是，深知就裡的人，都十分明白，這不過是前哨戰而已，真正的戰役還沒有正式開打。高院的「發回更審」，應該也不過是第二回合，不論結果如何，興奮的、沮喪的、灰心的、謾罵的，其實都不必過於及早表態，柯文哲與民眾黨的艱苦戰役，才剛剛開始而已。

不過，民進黨以如此之大的動作，挾持檢警調廉及司法、輿論的力量，偵辦柯文哲、打擊民眾黨，力道之猛、用力之勤、布局之周密，都是前所未見的，這讓人非常懷疑，究竟柯文哲犯了什麼十惡不赦的天條，竟像《西遊記》中的孫悟空一樣，驚動了所有的滿天神佛、天兵天將，群起圍勦，必欲置之死地而後快。

眾所周知，柯文哲的崛起，是由民進黨一手扶持起來的，當初為了與連勝文競逐台北市長之位，民進黨內無人可派，遂早早就物色了柯文哲代為出征，先從製造輿論、高抬柯文哲開始，使得原本默默無聞的柯文哲，一夕之間成為媒體的寵兒，連篇累牘，盡是與他相關的報導。

民進黨之所以會挑選柯文哲，不但是因為他政治立場上骨子裡的「墨綠」，更是因為他是陳水扁民間醫療小組的召集人，對陳水扁的「保外就醫」起了決定性的作用。

在民進黨的觀念中，柯文哲不但是志同道合的「盟友」，更是他們一手所扶持起來的「傭兵」，既然領受了民進黨所提供給他的名聲、財物、資源及大量的人手，就應該「感恩圖報」，矢志不忒地效忠於民進黨，而其「黨外」的身份，更足以使民進黨得以營造兼容並蓄的假象。

但是，柯文哲畢竟不是池中之物，尤其是他屢屢向外炫誇的「智商157」的傲氣，更不容自家成為民進黨豢養的寵物，第一任的市長，雖是援用了大量的綠營人馬，但去去來來，凶終隙末，不少人是含恨而別的。第二任時便激起了民進黨內如姚文智之流的不滿及挑戰，等於與民進黨初步絕裂。姚文智最終以慘淡的得票率，含恨退出政壇，而柯文哲「險勝」之後，自不免對民進黨多有怨言，自此亦漸形漸遠。

柯文哲在崛起的過程中，是由民進黨派得力幹將加以輔導的，說得好聽是「協助」，其實就是在密布「眼線」，暗作監督。柯文哲如果安份守己、乖乖聽話，就可相安無事；但是，如果一旦起了分外之思、作了出格之舉，有可能傷害到民進黨的時候，這些潛伏的「內間」，其實早早就備妥了許多柯文哲的「黑材料」，將不擇地、不擇時而出地對柯文哲施予致命性的打擊。目前政壇上的許多「柯黑」，有哪幾個不是當初曾經在柯文哲身邊擔任要職的「紅人」？

在民進黨人眼中，柯文哲幾乎就是個「叛徒」了，民進黨的本質，是饒有深濃的黑道意味的，黑道對「叛徒」的懲戒，是全面且嚴厲的，柯文哲成立民眾黨，等如是挖了民進黨的牆腳，2018年民進黨地方選舉的全面潰敗，當然就必須歸咎於柯文哲；而「藍白合」雖是功敗垂成，讓賴清德當選，但立法院的席次卻因此而淪為第二黨，就是「是可忍，孰不可忍」的了，追根究底，罪魁禍首的柯文哲，又怎能輕輕放過？

在民進黨眼中，柯文哲已經是屬於「非我族類，其心必異」的了，這雖讓人感慨柯文哲「何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也」，更對當初柯文哲未能認清局勢、出爾反爾的決定感到遺憾，其實，這真的如蔡正元所說的，如果柯文哲是副總統，怎麼可能會發生這種事？但是，事已成定局，再如何懊惱、氣憤，都是無濟於事的。目前應該擔心的是，民進黨的這番動作，不僅是秋後算帳的前菜，更是全面獨裁的宣示。針對柯文哲開刀，既可以懲戒「叛徒」，又可以讓「小草」回流，而更重要的是，可以分化、裂解在野黨的力量，「一石三鳥」的機謀，正在進行當中。

可笑的是，國民黨還是許多人不明白「唇亡齒寒」的道理，懷挾著當初藍白破局的舊恨，還在拼命落井下石，殊不知柯文哲與民眾黨只是民進黨的第一號目標，等到這一個目標的威脅性被消除了，接下來該承受狂風巨浪、槍林彈雨的，必然就是國民黨，膽戰心驚都還來不及，竟然還見獵心喜，恐怕是連未來是怎麼被玩死、搞死都不知道。

柯文哲的最後結局將會如何，恐怕是沒有人敢鐵口直斷的，但柯文哲大樹飄零後，藍白兩黨的處境堪憂，卻是不必懷疑的。前此的「藍白合」儘管因種種緣故，不但胎死腹中，更引惹出兩黨的深厚嫌隙；但是，無論如何，執政的民進黨都應當是在野的藍、白兩黨最強勁、可怕且凶狠的對手，如果不齊一步調，通力合作，那就只有等著被民進黨個別殲滅的下場，這是可以斷言的。

柯文哲不過是民進黨饕餮口中的第一道前菜，藍白兩黨如果不想成為民進黨的正餐，被當作刀俎下的魚肉，應該如何自救且救人，相信已是十分明顯的了。

（作者為國立台灣師範大學退休教授）