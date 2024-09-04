僅隔1個月，全球股市這兩天再度重挫。昨日（9月4日）台股開盤跳空下跌逾千點後，以下跌999點作收，創史上第三大收盤跌點；跌幅4.52％。日經225及韓國股市也分別下跌4.24％及3.15％。

昨日亞股的重挫，與8月初股災一樣源於前一日美股暴跌。因為周末及勞動節之故，9月3日是美國9月第一個交易日。在沒有特別發生什麼事件的情況下，美股居然自開盤後一路下滑：道瓊下跌626點，跌幅1.51％；S&P500下跌2.12％；那斯達克下跌3.26％；費城半導體更下跌7.75％。美國半導體ETF（VanEck Semiconductor，SMH） 跌幅7.5％，是2020年3月18日至今最差；作為AI指標股的輝達下跌9.5％，市值下跌2790億美元，更創下美國有史以來單日個股最大損失。

但8月及9月兩次美股的大跌，背景卻差異甚大。許多人形容8月的股災為「完美風暴」，因為當時有眾多負面因素同時發酵，導致股市重挫；但這兩天的股災，則除了一則「美國採購經理人指數再度下降」的消息外，並沒有發生什麼特別的事件。但也正因如此，看見市場情緒的緊繃。

市場緊張的理由有幾個，但根本上還是存在著對於「軟著陸」是否能達成的疑慮。「軟著陸」是一種在經過升息或縮表的貨幣緊縮政策後，成功地回復低通膨狀態，但卻沒有因此造成經濟衰退的結果。

歷史經驗顯示軟著陸並不是一件簡單的事，但也並非完全不可能。鮑爾曾指出例如1965、1984及1994的3次貨幣緊縮政策都達成了軟著陸；但事實上因為那3次的通膨都遠比這次來得低，因此挑戰較小。許多研究也顯示，如果通膨不是太嚴重，然後也沒碰上什麼天災人禍的情況，則一般而言央行要達到軟著陸，問題不大。但此次的通膨是40多年來最嚴峻，而且又碰到Covid疫情中斷供應鏈，又有接連著爆發的俄烏戰爭及地緣政治造成的紅海航運危機；這些事件下，聯準會的升息若真能以軟著陸收場，確實創下歷史紀錄。

去年（2023）1月時，曾有一份對經濟學家的調查顯示，65％受訪者認為美國經濟將在一年內出現衰退；但2023年美國的GDP成長卻達2.5％。去年躲過硬著陸的原因最主要是供應鏈瓶頸獲得解決，原物料等商品價格回落，以及勞動參與率自疫情發生後的低點大幅回升，帶動生產力的提高；尤其是25歲至54歲的主要勞動參與率甚至已高於疫情前的水準。此外，消費者在疫情期間累積的高額儲蓄（有研究估算至2021年第三季，美國超額儲蓄達2.3兆美元之高），讓消費者在面對高物價及高利率的壓力下，仍維持一定的消費力，也為經濟成長創造動能。

那麼，今年市場只要有一點風吹草動，就緊張擔心硬著陸，是否反應過當？今年至目前的發展其實仍相當穩健，美國2024年第一季及第二季GDP年成長率分別為1.4％及3％，日前公布的通膨率維持2.6％，沒有升高跡象；7月底公布的6月份失業率雖增加至4.3％，甚至觸碰薩姆規則因而引爆8月的全球股災；但細究原因也知事實上並不足為慮；只是僅管如此，從前兩天的股市巨幅震盪中，還是顯見只要有新的數據公布，市場仍很難避免作出各種對與不對的解讀。

美國的9月4日早晨（台灣9月4日晚間）將公布貿易赤字數據，目前市場預期將自6月731億美元的赤字增加至791億美元，另外也將公布勞動市場職缺調查，目前估計將小幅減少；最讓市場屏息以待的，更是美國時間9月6日（周五）將公布的8月份就業情況；基於 7月份4.3％的失業率讓市場大驚失色，面對這兩天股市的再度暴跌，也只好等待數據的公布，沉著應對吧。

（作者為國立台灣大學財務金融系兼任教授）