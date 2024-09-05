俄軍在烏克蘭東部戰場加強攻勢，烏軍戰略要地紅軍城岌岌可危，烏克蘭總統澤倫斯基承認戰況極為艱難。形勢發展至此逐漸明朗，已到檢討烏克蘭入侵庫斯克戰略得失的時候。

8月6日，烏克蘭從俄羅斯庫斯克州邊境發動奇襲，順利攻佔該州西南蘇賈附近約1250多平方公里土地，並俘虜百餘俄軍。西方敘事對這行動給予高度肯定，認為這是個主動出擊的好例子，暴露俄羅斯的弱點，削弱了普丁政權，鼓舞了烏克蘭的民心士氣。

基於烏克蘭與台灣在歷史上的相似性，美國學者還將概念延伸到台海。8月15日，美國企業研究所（AEI）高級研究員魯賓（Michael Rubin）即在《國家安全期刊》（National Security Journal）網站發文，指出烏克蘭教給台灣「攻擊是最佳的防禦」的寶貴經驗，台灣不應該在地理上限制反擊行動，才能增強嚇阻力。如果台海戰爭延伸到中國大陸本土，中國民眾有可能以此挑戰中共的統治地位。北京應該認識到，中國沿海城市沒有一個是安全的。

非西方敘事的另一個視角

但如擺脫西方敘事，純粹從軍事戰略觀察，就會質疑烏克蘭的奇襲並不是精明、大膽、勇氣十足，或經過精密策畫的行動，而是令人困惑的軍事冒險。為什麼？

首先，入侵作戰的目的就令人困惑。烏克蘭兵力已經捉襟見肘，有能力與必要開闢新戰場嗎？澤倫斯基對此也講不清楚，數度修正，最後才定調為建立緩衝區與增加談判籌碼。這種「先攻再說，理由後補」的做法，不符合軍事邏輯。

發動攻勢必須有明確目的，軍事將領才能據此選擇軍事目標，看需要攻佔哪些城市或戰略要域才能達到這個目的。然後再評估所需兵力，計算後勤補給能量是否能支持這項作戰，支持多久？

例如，如果入侵目的是要顛覆普丁政權，那麼攻佔蘇賈後就要續取庫斯克市，再進軍莫斯科。依據1812年拿破崙率65萬大軍攻俄仍鎩羽而歸的先例，那至少需要60萬大軍。如果要圍魏救趙，迫使烏東俄軍撤退，就要右璇，大迂迴攻佔別爾哥羅德；這至少也需要20萬。同時，愈深入俄境，就會有條愈長的後勤尾巴，補給愈打愈難。

先不談後勤。如果烏克蘭有這些兵力，普丁也不敢發動所謂「保衛頓巴斯的特別軍事行動」了。因而外界推測要威脅莫斯科或圍魏救趙，都不會是入侵目的。那麼目的是什麼？澤倫斯基講不清楚，但可以從烏軍的行動反推。

烏軍在攻佔蘇賈後就炸掉塞姆河（Seym River）上的三座大橋。這固然阻止了俄羅斯裝甲大軍南下增援，也阻斷烏軍自己北上進攻庫斯克的道路。攻取蘇賈後戰線基本不動，表示軍事目標就是攻佔蘇賈附近那片土地。動用兵力，就是原本在烏克蘭蘇梅州附近的幾個旅，或許再調動部分總預備隊補強。包括入侵與在蘇梅州警戒部隊約數萬人。如此後勤很單純，只是戰術上往前打20多公里，無須另拉補給線。

但這樣要建立緩衝區或增加談判籌碼，就期望太高。1250多平方公里對地小人稠的台灣來說很大，相當於3、4台北市；但對地廣人稀的俄羅斯來說很小，只佔她國土面積的1萬3千680分之1，以庫斯克州來算，也只佔24分之1。就算俄軍打不回來，作為談判籌碼的份量也太輕。何況普丁要維持他在俄羅斯的威望，不奪回失地，是不會上談判桌的。

那建立緩衝區呢？烏軍佔領區越過邊界20公里，寬約60公里。現在155榴砲用普通彈藥就可以打20公里，增程砲彈可打40公里，衛星導引的滑翔砲彈可以打150公里；縱深與正面太淺窄，作為緩衝區的條件不夠。

目的不明確，作戰也就無效益。佔領1250多平方公里俄羅斯領土，並無助於改變戰局，徒耗數萬兵力，讓烏東形勢惡化。雖有政治宣傳效益，但「希望愈大，失望愈大」，如果丟掉紅軍城，可能還會有反效果。早年國防大學教官在教授「野戰戰略」課程前都會先強調：以不一定獲得之利，欲抵銷極可能產生之害，是戰略上最大的錯誤與冒險。烏克蘭入侵俄羅斯庫斯克州就是如此。因此是戰略錯誤。

其次，即便烏克蘭佔領俄羅斯領土讓普丁丟臉，那麼被羞辱的普丁發動報復攻擊也就不令人意外。事實上他也的確那麼做了。26日清晨對烏克蘭發動開戰以來最大規模的空襲，超過百架無人機和上百枚飛彈襲擊造成至少7人死亡，電力基礎設施被破壞，大範圍停電、供水中斷。

這表示烏克蘭在美國支持下建立的先進防空系統，雖然有能力攔截俄羅斯零星發射的飛彈或無人機，但無法擋住飽和攻擊。澤倫斯基雖希望西方盟邦放寬飛彈攻擊俄羅斯本土的限制，但即便放寬，能有效打擊俄羅斯境內目標的飛彈有限，同樣無助於改變戰局，只會激怒俄羅斯，引來更大規模的報復。

這也說明魯賓「攻擊是最佳的防禦」的理論盲點。這個戰略的前提，是雙方實力差距不大。實力略遜的一方，以主動攻擊干擾對手，打斷對方對我實施大規模攻擊的節奏與準備。三國時代蜀漢實力弱於吳，諸葛亮卻「六出祁山」攻打吳國。早年國軍60萬大軍的時代，有反攻計畫，數次奇襲大陸本土，同樣有「以攻代守」的目的。關鍵是實力差距不大，奇襲成功有機會改變戰局。

但像美國對阿富汗、以色列對哈瑪斯、俄羅斯對烏克蘭，這種不對等的實力差距就不可行。奇襲造成的傷害不能改變戰局，只會激怒對方。台海也一樣。兩岸軍力天平已經大幅傾斜，大陸在彈道飛彈與無人機數量上擁有壓倒性優勢，戰爭若爆發，對入侵軍集結地實施源頭打擊可行，但若以飛彈攻擊「中國沿海城市」，將被視為恐怖行動，遭報復的後果難以承擔，不能輕率列入國軍防衛戰略清單。

俄軍戰力並不沒有想像那麼差

最後，要提一下俄軍實力。由於烏克蘭入侵庫斯克輕易得手，讓外界對俄羅斯軍隊的戰力產生質疑，尤其是俄軍守備部隊放下武器，投降或逃亡的畫面曝光後。這除了偷襲原本就防不勝防，連戰爭經驗豐富的以色列都吃過哈瑪斯大虧外，還有個因素是俄羅斯邊境防衛部隊，並不是經驗豐富的老兵，而是一年役期的義務役部隊。

任何人遭到偷襲都難正常應對，這些沒有戰爭經驗、也不預期戰爭會發生的年輕人，選擇放下武器投降或逃亡其實不宜苛責。義務役是否適合參與激烈戰鬥則是另一個問題。路透社8月29日即有一篇專稿「烏克蘭入侵庫斯克考驗年輕俄羅斯應徵入伍者的勇氣」，分析了應徵入伍者是否適合到戰區的辯論。

俄羅斯以戰力薄弱的義務役部隊守第一線，在戰略部署上並沒有錯。邊境線長的國家通常都不會把精銳部隊擺在第一線，因為不確定敵人會從哪個地方突破。精銳擺第一線，在第一時間可能調不回來。所謂「少兵守點，多兵機動」，就是等確定敵人突破口後，才集中精銳機動部隊實施反擊。因此不能因為奇襲下俄羅斯守軍表現不如預期，就輕視俄羅斯軍隊戰力。

這並不是替俄羅斯軍隊辯護，因為我們台海防衛的戰略安排也是一樣的。未來義務役將編成海岸守備隊，守第一線海防。他們的任務同樣不是堅守，而是警戒與遲滯登陸部隊。真正打反登陸作戰的，是確定入侵軍登陸地點後，迅速集結的機動打擊部隊。這些募兵來的常備部隊，才是國軍真正戰力所在。國軍如此，俄軍也一樣。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※