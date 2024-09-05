賴清德總統上任一百天，首度接受媒體專訪並直言，中國並非「領土關係」侵略台灣，而是為了改變以規則為基礎的世界秩序以成就霸權，這是以「汙名化」北京的和平崛起來確保台獨正當性的不入流話術。賴清德的發言是站隊美帝陣營並明確配合美帝戰爭舊秩序的挑釁，完全不符合台灣人民愛好和平的立場，台獨工作者只是美帝的打工仔。

賴清德說：中國為何不向俄羅斯要回失去的東北地區大片土地，應該就是指清帝國與帝俄簽訂的《璦琿條約》，這是戰爭炮火下的帝國主義邏輯；這是配合美帝陣營既有的戰爭秩序並站隊美帝陣營，想要北京與俄羅斯「開戰」，以企圖削弱北京的綜合國力，並尋隙謀取台獨利益的陽謀。

可怕！台獨工作者的腦子裡裝的都是：鬥爭與戰爭，而且是附屬於整個美帝既有舊戰爭秩序的系統性一環。事實上，北京已經與俄羅斯簽署了《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於中俄國界東段的補充協定》，以「和平方式」解決了雙方的土地爭議，是完成式也是過去式，北京與俄羅斯現在不存在領土問題。

況且，中國大陸外交部長王毅，先前在推動簽署巴勒斯坦各派系《北京宣言》時，表示以共同維護好以東協為中心，促進地區和平穩定繁榮為宗旨。可見，北京要的是以中國的和平崛起來打造全球村的和平新秩序。

看清楚了嗎？在國際上挑撥離間和平秩序並分裂整個中國領土的完整，這就是台獨的務實工作，也是美帝陣營分配給賴清德的任務與工作。美帝陣營是想在「既有戰爭秩序」下，繼續享有美國霸權剝削世界各國的權力與利益，而賴清德，則是為了打消美國疑賴以鞏固自身少數總統權力的表態與表忠。

賴清德綁架了全台灣多數的善良民眾，以維護舊有美帝戰爭秩序並分裂整個中國為任務，枉顧台灣人的生命與財產，根本不適格作台灣領導人，更不是台灣人民的驕傲，只是淪為美帝霸權打工仔的百日笑話。

（作者為新黨輿情中心副主任）

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