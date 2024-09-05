賴清德上台後奉行的「台獨」挑釁政策極大地惡化了當前兩岸關係，包括賴清德在520就職演說中刻意展現出來的強硬立場，以及上台後進一步緊縮兩岸關係的種種做法，客觀上對兩岸融合發展進程帶來了巨大的挑戰和衝擊。儘管如此，當前兩岸融合發展勢頭不可阻擋，賴清德當局做不到就是做不到。兩岸進一步融合的趨勢不可阻擋。

誠然，賴清德執政團隊這一批人，可謂是民進黨內部「台獨」意識形態最為強烈的群體，其對當前兩岸融合進程的挑戰，主要表現在對兩岸民間交流的極力阻撓與限制。諸如禁止台灣旅行社開展赴大陸旅遊業務，以及繼續收緊大陸專業人士赴台交流，甚至對諸如「上海-台北」雙城論壇等活動予以阻撓等等，賴清德當局的這些緊縮動作大大超過了以往任何時期。賴當局的這些做法當然不利於兩岸民間交流的維繫，只會導致兩岸民意對抗的增加。

雖然民進黨當局當前極力阻撓兩岸交流，但是我們也要看到，當前有利於兩岸民間交流的力道也在不斷增長。事實上，台灣社會的主流民意還是期待兩岸交流能夠恢復正常。兩岸交流所產生的外溢效應，對於台海和平與繁榮發展至關重要。換言之，對於兩岸融合之歷史趨勢，賴清德當局最多能阻止一時，但企圖從根本上斷掉兩岸的往來，斷掉兩岸融合的進程，民進黨做不到就是做不到。

就當前兩岸關係及中美博弈而言，整個形勢越來越清晰，大陸主導兩岸關係和台海局勢的能力越來越強。就台灣內部不同勢力和群體而言，願意與大陸相向而行者，大陸自然歡迎一道同行；對於目前或短期內有顧慮者，大陸有耐心，也願意做爭取的工作，儘可能開展一系列的交流活動；對於不與大陸往來的死硬派，或者始終對大陸採取敵視態度的少數人，甚至是抗拒兩岸融合發展的強硬分子，大陸則是老神在在，泰然處之。畢竟大河東流去，千古盡淘沙。

（作者為廈門大學台灣研究中心主任）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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