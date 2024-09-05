台北市前市長柯文哲因京華城容積率案5日遭檢方聲押禁見，淪為階下囚，這也宣告柯P的政治生命與民眾黨「一人黨」的時代結束，不只民眾黨一貫主打的廉潔與透明政治招牌崩毀，也大幅削弱白色力量，更傷的是，總統大選369萬支持者的政治熱情與理想瞬間幻滅。這群失望的小草們，最可能重回政治冷感的中間選民，第三勢力政治版塊勢必大挪移。

北檢偵辦柯文哲京華城涉貪聲押案，北院原本裁定無保請回，北檢抗告後，高院以「柯文哲積極介入京華城案」為由，撤銷原裁定發回更裁。北院5日經2.5小時檢辯激戰，法官呂政燁裁定羈押禁見。消息一傳開，只見全國各大媒體蜂湧至囚車道，搶著拍攝柯上銬、落寞被押上囚車送往台北看守所的畫面。這一刻，無數小草崩潰了，也意謂著民眾黨恐將逐步泡沫化。

承審法官呂政燁在檢辯激戰前，雖諭知不審酌新事證，只就原有事證檢視，仍認定柯涉圖利，明知京華城容積率超過560%違背法令，仍執意為之，圖利沈慶京200億餘元，犯罪嫌疑重大。裁定內容與高院認定柯積極介入京華城案的客觀事實，心證不謀而合，狠狠打臉柯被無保請回時，侃侃而談今年3、4月才知情京華城容積率提升至840%的說法。

柯文哲常以「一個人走得快，一群人走得遠」為口號，透過一次又一次的公民運動，吸引無數小草認同白色力量，成就民眾黨8席立委、站穩台灣第三大政黨位置的政治版圖。這股政治能量的核心價值是廉潔，如今柯因北市長任內圖利京華城案被收押，核心價值已完全崩壞，民眾黨不只2026及2028選舉恐被邊緣化，未來甚至可能面臨滅黨危機。

柯文哲從台大醫生白袍形象轉戰台北市長，「垃圾不分藍綠」是其口頭禪。2014年上任台北市長時高舉清廉大旗狂打「五大弊案」，捲起的「柯P旋風」沛然莫之能禦。柯P的崛起是台灣政壇一大奇蹟，沒想到時隔10年，在小草風雨無阻的力挺下，打完一場漂亮的總統大選後，就因政治獻金假帳案引爆柯妻看豪宅、柯買商辦的風波，清廉人設大翻車，令人不勝唏噓！

面對檢方這一波大規模偵辦，柯文哲似乎預感情勢不妙，請假3個月暫離黨主席職位。如今柯被收押了，民眾黨按理必須推出代理主席，只是民眾黨一人政黨的特質，如今權力真空黨內勢必分裂，不論推誰代理黨主席，白色力量都無法再造浪，內部甚至會因競食殘存的政治資源而互鬥，可預見血淋淋的權力鬥爭戲碼將上演。

更殘酷的事實是一波波的退黨潮，因柯要面對的官司不只京華城案，還包括政治獻金假帳案、台智光、北士科、第一魚果市場改建和南港轉運站BOT案，每案都可能再次摧毀柯的清廉人設，而每一案也都會讓小草再痛心一次，終至政治憧憬徹底破滅，這對民主政治傷害至鉅。昔日曾大言不慚「政治不難，找回良心而已」的柯P，十年政治路，如今可還記得從政初心？

（作者為大學教師）