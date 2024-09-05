「零負評女神」林依晨在大陸綜藝節目上自稱「我是成都人」，遭到綠媒和獨派霸凌。令人錯愕的是，林依晨在政大韓文系的老師朱立熙，發文諷刺稱「不記得教過成都人」，揚言下架其照片、拒收教師節簡訊，形同斷絕師生關係。認同撕裂只是表象，但朱立熙這種本應為人師表，卻為討好「綠色政治正確」而不惜嘩眾取寵者，才是令人脊背發涼的問題。

犧牲師道 討好當權者

認同之爭在台灣並非新鮮事，這是因為在民主社會，無論是哪個國家、哪種文化，認同問題本是屢試不爽的選舉動員利器。台灣民主化早期，省籍和藍綠認同激烈衝撞，可以讓家庭反目、朝野惡鬥、社會動蕩。隨著此後政黨和平輪替，世代平穩交替，台灣民主日臻成熟，省籍矛盾逐漸淡化，即便仍有認同之爭，但至少社會已經形成共識：在2300萬台灣人認同的基礎上，尊重彼此身分認同差異，共同維護多元價值體系。

從「我可以不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話權利」到「沒有人需要為他的認同而道歉」，少數服從多數、多數尊重少數，是多元價值體系存續的基礎。但千萬不要忘了，包含尊重彼此認同在內的多元價值體系之所以得以建立，本質是政治參與主體的多元化與相互制衡，亦即「去一元化」或「去威權化」的結果。如果所有政治權力都繫於一黨、一小群人乃至一人，權力不受制約，不論統治者是否開明，意識形態的一元化與社會政治的威權化，必然在所難免。

台灣民主化開啟，意味著與一元化、威權化時代告別，如今卻走上回頭路。最重要的表徵在於，當權力重新集中到一黨時，各方社會資源就逐漸向當權者聚攏，社會上的各色人等也都自動依附、臣服或討好當權者。朱立熙針對昔日學生林依晨發表出位言論，明顯意圖逢迎上意，透過犧牲師道，以換取「台灣價值」認證。當權者放任並樂見側翼輿論追殺，脅迫反對者閉嘴，進而完成「台灣人不是中國人」、「說自己是中國人可恥」的「全民再教育」，進而達到「洗滌人心」之目的。

按照民進黨的邏輯，台灣多元社會包括自中國大陸遷徙而來的人民及後代，中華文化是台灣多元文化的組成部分。姑且不論這套邏輯的對錯，至少從字面上解讀，任何祖輩來自中國大陸的台灣人，固然認同台灣，但也可以將祖籍地中國大陸作為身分認同。顯然，目前占台灣總人口97％的漢人，都可以認同自己來自中國、是中華民族一分子，這戳破了民進黨「台灣人不是中國人」的話術，也扯下了所謂「多元台灣」遮羞布，暴露綠色威權的真面目。

制衡力薄 五打一劣勢

自蔡英文政府第二任期開始，台灣民主世風日下，黑金只是一條脈絡，另一條脈絡則是以朝野鬥爭、兩岸鬥爭來「論功行賞」。誰罵在野黨愈狠、誰對不同政見者鬥得愈凶、誰煽動抗中的網路流量愈大，誰就能上位、獲得豐厚回報。如此一來，親綠媒體完全丟棄新聞操守、親綠學者徹底喪失學術倫理、親綠網紅也樂此不疲做「綠衛兵」。以賴清德上台後的人事案為例，有恩報恩、論功行賞的思維貫穿前後，但這裡的「恩」是對他個人有恩、而非對國家有恩，這裡的「功」也非施政成績、而是靠惡鬥而勝之不武的戰功。

坐擁長期執政優勢與龐大政治資源，運用鬥爭手段來收編人馬、洗滌人心，這就是「再威權化」在制度層面的逐步落實。經典民主政治語境下，三權加媒體第四權，「四權」可以透過相互制衡來避免民主倒退，置於中華民國憲政體制之下，則是五權加媒體本應形成「六權」。2016年至今，民進黨已經完全掌握行政、監察、司法權，染指並主導媒體權，目前唯一僅存有制衡力的立法權，也正處於「五打一」的劣勢。故「再威權化」木已成舟，絕非聳聽之言。

認同問題早已老生常談，朱立熙言行更不值一駁，但從朱立熙引領綠營民粹力量「批鬥」林依晨的個案，則可以一葉知秋，嗅到台灣民主倒退、再威權化的刺骨寒意。