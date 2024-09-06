在廈門湖里區後浦社區的台灣夜市中，一家來自台灣的攤位吸引了眾多顧客。在這個炎熱的夏季，品嘗一瓶油柑汁，不僅能夠消暑解渴，還能喚起人們對傳統風味的懷念，感受到兩岸文化的深厚情感。該款熱門飲品的創始人是來自台灣的李仁芳。她表示，每一批油柑果都是經過她親自挑選、清洗、榨汁、過濾和調配而成。根據鮮果的品種和成熟度進行精細調配，值得一提的是，她還特別加入了台灣話梅，以調製出最符合閩南鄉親童年記憶的獨特風味，油柑汁口感鹹甜酸澀，回味甘甜，鮮活出爐。

初來乍到、慢慢融入、紮根創業

李仁芳初到廈門創業是在2017年底，她參與了廈門兩岸青年創業營的特訓班。在為期四天三夜的課程中，她獲得了許多激勵，從而決心紮根於廈門，開創自己的事業。

創業之路往往充滿挑戰，李仁芳也經歷了諸多波折，曾一度考慮放棄，返回台灣。然而，在這六年多的時間裏，她結識了許多朋友，並從廈門各級單位獲得了寶貴的建議與交流。這些支持不僅在她的創業過程中給予了極大的幫助，也幫助她渡過了疫情三年中最艱難的時光。經過多次的失敗，她終於成功推出了「可依歐」牌油柑汁，與所有兩岸同胞分享。

將台灣餐飲服務文化融入當地品牌

李仁芳在廈門多年的創業過程中不斷成長，尤其是在當前競爭激烈的大陸餐飲行業中，她希望將台灣的餐飲服務文化深植於此。無論是從初期的西餐品牌到如今的油柑汁，她始終親力親為，努力將台灣美食的文化氛圍和服務品質提升到極致，希望讓廈門的鄉親在享受美食的同時，也能體驗到台灣獨特的餐飲服務文化。在這六年多的時間裡，李仁芳逐漸成長為一位餐飲品牌行銷策畫師。

如今，許多台灣年輕人選擇餐飲服務業作為創業首選。每當有台灣青年想要來到廈門創業時，他們都會向李仁芳請教。作為在廈門創業近七年的前輩，她總是樂於分享自己的經驗，並建議想在廈門進行餐飲創業的台灣青年，首先要調研當地的市場需求環境，同時將自己的創業想法與之結合。她認為，最好能給自己大約三個月的時間去融入廈門，因為只有在深入瞭解當地之後，才能找到適合自己的定位。她的經歷告訴她，這樣做可以有效避免不必要的彎路。

如今，李仁芳團隊研發的油柑汁在夜市的銷量非常可觀，酸甜可口且具有「刮油」的效果，日均銷售數百瓶。她總是熱情地邀請廈門市民和遊客品嘗自家的產品。目前，「可依歐」不僅在夜市銷售，還擁有了自己的銷售管道，許多顧客在品嘗後會再次向她訂購，李仁芳出期待有一天這款美味的飲品也能在台灣與大家見面。（羅鼎鈞／自由撰稿者）

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