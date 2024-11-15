川普內定聯邦參議員盧比歐與聯邦眾議員瓦爾茲分別出任國務卿和國家安全顧問。瓦爾茲是代表性的抗中鷹派人士，盧比歐則是台灣長期友人，挺台立場堅定鮮明。由此二人輔佐川普執掌美國新政府的外交與安全政策，對民進黨政府而言是一大利多。

有「反中急先鋒」之稱的瓦爾茲，曾經在美國眾議院提出「台灣防衛法」。盧比歐則在四年前與副總統當選人賴清德會晤，並表示美台關係無論面臨多少壓力，美國將持續支持台灣。對賴清德而言，川普此項安排，應該是理想中的最理想，沒有更理想的安排了。有了這兩位反中挺台大將當關，賴清德應該可以在抗中行動中無往不利。

但是賴清德不應該被快樂沖昏了頭。畢竟台灣是台灣，美國是美國。台灣的利益並不等同美國利益。盧比歐與瓦爾茲是美國人，是川普的幕僚，不但必須遵從川普的意志，也必須以維護美國利益為首要考量。

川普任命反中挺台大將為外交安全左右手，等於是為賴清德鋪平了路面，接下來該怎麼上路，能不能在外交上有具體成績，就看賴清德如何表現了。如果未來還有邦交國斷交，或者明年五月台灣還是不能參加世界衛生大會，賴清德就只能怪自己無能了。

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