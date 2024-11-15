在剛剛過去的美國大選中，川普如旋風般歸來，再次贏得總統大位。特別值得注意的是，此次他在所有搖擺州（或戰場州）都取得了勝利，其勝勢並且引領紅潮，助力已成川普黨的共和黨一舉獲得參眾兩院多數（眾議院的席位還未最終確定）。一言以蔽之，此次選舉國內網友昵稱為懂王的川普可謂揚眉吐氣、大獲全勝，一路火花帶閃電。本次選舉過程對於很多觀察家和吃瓜群眾而言真是好一場大戲，其結果也意義深遠。接下來的權力交接以及即將到來的川普2.0時代將會深刻地影響美國國內政治及對外政策，也給世界局勢帶來很多變數和不確定性。筆者在這裡僅挑選幾個小側面分享一些淺見。

首先，雖然許多觀察家，包括不少海看的作者事前已經預測川普會贏得選舉，但是直至投票日，大部分民調依然顯示民主黨候選人賀錦麗占優，偏左主流媒體也根據這些民調不斷輸出偏向明顯的論調。最終選舉結果與民調大相徑庭，顯示許多民調不太靠譜。民調結果出現偏差有很多因素。

其中一些因素是技術性的，包括：樣本是否有代表性、樣本量是否夠大、應答率高低、問題是否合適、數據處理（特別是因為樣本代表性有問題需要做適度調整）是否有偏差等等。民調不準也可能是人為操控的結果，比如民調機構根據需要選擇性挑選樣本甚至直接生造或篡改數據。此外偶然因素，包括超出研究設計和方法考慮的一些變量，甚至僅僅是概率問題（隨機抽樣的樣本並不總是具有代表性），都可能導致民調偏差。考慮到美國大選民調並非一家，而且每家也不止一輪，最後這一種可能性偏低。所以，這次民調不靠譜的原因不是受到操縱就是方法有問題。我們姑且不論民調是否受到操控（這點對於長期觀察台灣選舉的學者來說應該並不陌生），方法肯定有提高空間。

例如，有些民調已經考慮到川普支持者因為不願意公開表達其態度可能會被低估，所以已經對結果進行了加權調整。即便如此，結果依然不準，這點很值得研究。不管如何，民調不靠譜實際上已經助長了許多選民對民調機構、主流媒體乃至學界的不信任，從而對美國民主造成負面影響。

第二，此次選舉川普和賀錦麗及他們所代表的共和、民主兩黨的支持者的人口特征較之前的選舉有所變化，是川普和共和黨相較之前贏得了更多的年輕人、勞工階級和部分少數族裔選民的選票。這樣的結果對於民主黨和許多民主黨支持者來說，比較難以接受。

許多人據此認為這次選舉體現了草根和精英的對決。這一說法不無道理，特別是考慮到共和黨猛打通膨等經濟牌，就社交媒體和日常生活的觀察而言民眾對此是相當有共鳴的，而民主黨和偏民主黨的主流媒體一直強調經濟統計數據、股市表現良好等等，如果不是因為無牌可打，那說明民主黨可能確實對草根階層比較疏離，對他們的痛點比較無感。但個人認為這次選舉不完全是一場草根與精英階級立場分明的對壘，相當多民眾是因為對民主黨的失望和反感而團結到川普和共和黨周圍的，這些選民既有精英也有草根。例如在巴以衝突上，民主黨試圖兩邊都不得罪，但是實際上兩邊都比較失望。而洛杉磯時報和華盛頓郵報在最後時候在其幕後老板的壓力下決定不為賀錦麗背書，很難說川普和共和黨純粹代表了草根。辯證來看，這些導致川普勝選的原因也會對川普執政帶來挑戰，選舉期間臨時聚集在他的大旗之下諸多的利益、認同和價值觀，因為失去共同的敵人必然會分化乃至鬥爭，而川普也無法同時滿足所有人，特別是考慮到這些人中包括鐵銹地帶的窮困人群，也包括像特斯拉這樣的億萬富豪。

第三，這次選舉中還有一點觀察值得提及，就是選民獲取信息的渠道和他們政治觀念形成以及投票行為之間的關系。這一點其實在前幾屆選舉中已有所體現。總而言之，互聯網和社交媒體在信息傳播和政治動員中的重要性日益凸顯，並且共和、民主兩黨選民在信息獲取渠道上在一定程度上有所分化，這一點跟上面討論的草根與精英的分野也有關系。可以說，美國大部分主流媒體都偏向民主黨，只有少數媒體如福克斯新聞偏向共和黨。而網絡和社交媒體一定程度上表現出的草根屬性契合川普的反體制、反深層政府的形象和話語。縱觀本次選舉，共和黨和川普受到不少偏右網紅的支持，其聲量大大超過了偏左網紅。川普最大的網紅擁躉就是億萬富翁、科技明燈、以及X（前Twitter）的擁有者馬斯克。考慮到奧巴馬是較為領先有效使用互聯網競選的總統、以及民主黨之前與矽谷的良好關系，川普2016年以及2024年的兩次成功（甚至包括2020年的選舉）中所獲得的網絡優勢，讓人對民主黨在網絡競選時代的落後不勝唏噓。這可能不僅僅是民主黨競選策略的問題，也在更深程度上反映了民主黨和矽谷和科技業關系的微妙變化。

最後，川普2.0意味著什麽？在競選過程中，川普及其陣營做了很多選前承諾，我們這裡無法一一枚舉。但考慮到這些承諾中不乏自相矛盾的內容，以及支持川普勝選人群的多樣性，乃至現實政策世界中的諸多掣肘和障礙，新的川普政府顯然無法實現其所有目標或滿足所有人。例如，川普如果想要加關稅，那幾乎必然會推高通膨；如果他想對在選舉中貢獻卓著的馬斯克有所回報，那麽對傳統能源企業和汽車業的支持就需要打一些折扣。再例如如何能實現俄烏停戰，如何能夠保持甚至加強對以色列的支持而不導致更激烈的衝突，這些都不是可以輕而易舉解決的問題。當然，這些挑戰和矛盾並非完全不可克服，但是這也意味著治大國如烹小鮮，川普也不可能任意施為。並且，也正如其第一個任期一樣，民主黨以及美國的官僚體系也會對川普有所制衡，盡管他這次攜大勝之勢、參眾乃至最高法多數支持，動能更大，不可小覷。

對中國而言，川普當選帶來了更多不確定性，特別是新一屆執政班子還沒有完全浮現，川普選擇誰來主導接下來幾年的對華政策必然會大大影響中美關系的走向。個人認為，川普2.0時代，美國對華科技戰、關稅戰幾乎肯定會升級，因為針對中國是朝野共識，並且如果集中打擊中國（而暫緩對其他國家特別是盟友發起關稅戰），既在一定程度上既兌現了競選承諾，又避免了衝擊過大。中國宜早做準備。

當然，中美衝突對於雙方而言都可能代價慘重。從理性角度而言，對抗對美國的長期戰略來看未必是最優選項。美方可能尚未意識到，如果中國崛起是大勢所趨，美國對中國的所有打壓不僅會進一步激起中國對美國的敵意，為將來中國的報復提供了理由和民意基礎（盡管中國可能出於戰略考量並不會採取報復策略），也會影響到未來中國的世界觀和國際觀，從而影響新的國際秩序的形成。

另外，川普也可能一改拜登時代的外交策略，對美國的盟友帶來不利的衝擊，乃至和中國進行政治與經濟交易，例如以台海和南海問題作為籌碼，在這些問題上施壓或者讓步而在經濟上則進一步緊逼。總之，川普的當選對中國的影響需要更長期更細致的觀察。（作者為喬治亞大學國際事務系副教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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