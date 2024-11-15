川普政府的國安團隊核心底定，鮮明的反中鷹派色彩令民進黨感到欣慰，自我陶醉在「美台關係一樣好」之中。其實這次人事安排中，最受矚目的是全球首富馬斯克與川普的特殊關係及其影響力。民進黨政府與馬斯克多次隔空交戰，雙方結怨頗深，現在必須吞下「戰狼外交」種下的惡果。

川普宣布，參議員盧比歐出任國務卿、《福斯新聞》主播赫格塞斯爆冷門接掌國防部、眾議員瓦爾茲擔任白宮國家安全顧問，綠營第一時間紛紛喊好，強調盧比歐與瓦爾茲不但反中，更是台灣的堅實朋友。弔詭的是，《華爾街日報》報導，北京中南海對川普的「抗中夢幻團隊」也鬆了一口氣，原因是前國務卿蓬佩奧與前國家安全顧問歐布萊恩已經出局，美中關係仍有改善的空間。

當今華盛頓鷹派當道，反中成為政客的共同DNA，個別官員的反中政治傾向不值得大書特書，甚至過度解讀。具有政治強人特質的川普在第二任將總攬決策大權，他的個人意志、思維與喜好將最終決定美國的外交政策。

而華府政治圈與美國媒體最熱衷的話題是，特斯拉執行長馬斯克與美國印度裔企業家拉馬斯瓦米，被提名共同領導新成立的「政府效率部」。雖然政府效率部不是正式的聯邦機構，不在國安團隊內，但馬斯克已被封為美國「第一夥伴」，川普所到之處，馬斯克如影隨形，其影響力可能遠超過其他內閣閣員；由於他的親中背景，北京期望他能制衡川普新團隊的外交鷹派，降低對中國的衝擊。

馬斯克在中國大陸有龐大投資，是少數能直通中共高層官員的美國企業家，特斯拉成為第一個獲得大陸政府「隱私認證」的車廠之一，北京對馬斯克寄予厚望，美國媒體甚至形容，馬斯克將是美中之間的「祕密管道」，可以緩和川普揚言要對所有中國出口課徵60%關稅所形成的壓力。

與中國大陸的友好密切恰好反射出馬斯克與台灣間的冷漠、甚至對立關係。他曾告訴《金融時報》，台灣的衝突難以避免，或許可比照「香港模式」，讓中共擁有對「特別行政區」的某些控制權以化解危機。這句話得到時任中共駐美大使秦剛的激賞，但遭到時任駐美代表蕭美琴的嚴厲駁斥，她說台灣的自由民主是非賣品。

去年在一場企業峰會中，馬斯克將台灣比擬成夏威夷，指稱台灣是中國「不可分割的一部分」，當時擔任外交部長、現任國安會祕書長吳釗燮第一時間回嗆，「台灣不是中國的一部分，更是非賣品！」

馬斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX的「星鏈」（Starlink）衛星網路服務已覆蓋100多個國家，但迄今不能適用台灣，最近又傳出他要求「星鏈」衛星的46家台灣供應商將生產線移出台灣，可看出馬斯克與台灣的冰冷關係。

無獨有偶，拉馬斯瓦米在去年共和黨初選時曾提出「類棄台論」，引發爭議。他說，美國將幫助台灣嚇阻中共侵略，直到2028年美國達成「半導體獨立自主」，因為這符合美國的自我利益。川普、馬斯克與拉馬斯瓦米3位重商主義者齊聚白宮，對台灣絕不會是好消息。

外交藝術在於廣結善緣，化敵為友。面對馬斯克的不友善言論，除了反駁之外，外交當局更應主動接觸、爭取，但民進黨主政，戰狼外交當道，認為馬斯克一介商人，也非華府政治主流，居然敢對台灣問題說三道四，必須予以討伐。

不料美國大選豬羊變色，馬斯克之輩已貴為川普的親信；民進黨經常押錯寶，又容不下不同聲音，因果循環，最後受到傷害的是台灣整體利益，民進黨外交主事者不可不慎。

（作者為資深媒體人）