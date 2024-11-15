立法院院會15日三讀通過俗稱「翁柏宗條款」的《NCC組織法》修正案，將前兩次修正案的施行日期明確訂為今年12月1日，經總統公布後，目前代理NCC主委的翁柏宗就必須下台，且無法再獲提名。

另一方面，中天新聞台在2019年針對蔡英文政府的農漁產滯銷、登革熱等3案報導，遭NCC認定內容未經查證、誤導民眾云云，裁處160萬元罰鍰。經中天提起行政訴訟後，北高行一審判中天勝訴，NCC提起上訴，二審法院14日駁回，中天免罰，全案確定。這是中天對NCC的第21場勝訴，可見NCC一路以來處處刁難中天、任意亂罰，不但嚴重傷害新聞與言論自由，也目無法紀。這樣的NCC根本沒有存在的必要。

當初翁柏宗為了抗拒立院修法逼他下台，竟恐嚇說，如果他走人，NCC委員人數不足就無法開會，iPhone16上市的時間會被拖延。後來NCC修改內規，授權一級主管處理類似的事務性工作，因此，就算未來委員人數未補齊，也不會有NCC所說的，將有高達104個審議項目停擺的窘境。

因此，民進黨若想讓新提名的NCC委員早日通過立法院的審查，就該提名朝野都能接受的名單，若再從「蔡友友」改推「賴友友」，或依然是「綠友友」，仍會遭藍白聯手否決。

如果賴清德堅持要以少數政府硬槓多數國會，那就只能接受委員人數一直不足的跛腳NCC。或許這樣正好可以證明，其實沒有NCC，傳媒可以運作得更好，言論自由得以鬆綁，如此一來，在野黨再聯手廢NCC就順理成章了。