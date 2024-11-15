民進黨政府成立的國際影音串流平台Taiwan Plus績效不彰，4年白燒了58億元，只是拿納稅錢替民進黨做大內宣，完全成了威權時代官宣媒體的復刻版。公廣集團也淪為政治傳聲筒，替民進黨政府擦脂抹粉，結果Taiwan Plus一則委外記者指川普是「重刑犯」的報導，嚇得民進黨要求即刻下架，證明公視根本沒有超脫政治的獨立地位。公廣集團早已成了綠媒集團，不思為民喉舌，只顧著替民進黨文過飾非，哪裡還有存在的價值？

花大錢替民進黨大內宣

據說Taiwan Plus的成立，是源於前總統蔡英文想效法英國BBC和日本NHK，但今日的媒體環境已和過去大有不同，一個由政府創辦、向國際發聲的影音平台，早就已經過時了。台灣希望讓世界直接聽到台灣的聲音，立意或許不壞，現實卻很打臉。當今的網路是以具有話題熱度及分享價值的素材為主流，網民多從臉書、IG、YT、抖音等平台獲取娛樂及訊息，政府的傳播管道被視為官樣文章，網友幾乎不會光顧。

因此，成立一個國際影音平台，認為會吸引很多外國人來觀看，根本就是個錯誤的想像，和當前的網路習慣完全背道而馳。要國際網友在百花齊放的網路世界裡挑中台灣，再挑中台灣一個官方媒體，機率實在非常低。這也是為什麼，Taiwan Plus的承辦從公視轉到中央社再轉回公視，錢不斷燒下去，APP預定下載100萬的目標，至今卻只達成15萬，貼文點閱、按讚與分享寥寥無幾。審計部報告也指其目標達成率僅1成，未符合行銷台灣的計畫。網站造訪量6成來自台灣本地，可能還是灌出來的，Taiwan Plus做得半死不活，簡直成了殭屍網站。

說到底，Taiwan Plus的成立宗旨如果是強化國際發聲，那麼它是失敗的；如果目的是大內宣，那麼在媒體一片綠油油的今天，納稅人整天聽政府的歌功頌德都煩死了，何必再花錢養一個洗腦工具？

這次的「重刑犯」事件，其實沒那麼嚴重，川普確實曾被判有罪，國外媒體也常以「felony」來形容他。公視的委外記者作此表述，可以解讀為獨立媒體的個別報導，民進黨卻生怕被川普視為是政府的立場，急著要撇清，恰恰說明民進黨對著川普和美國時脊梁骨是軟的，而且把公視及Taiwan Plus視為政府的傳聲筒。另一方面，這也可以看出台灣要經營一個外文新聞平台，在人才上相當缺乏，委外記者不見得聽社內長官指揮，不過，號稱超然獨立的Taiwan Plus，不是本來就不該聽政治指揮嗎？民進黨如果沒有真正尊重媒體獨立的雅量，還是趁早關掉Taiwan Plus，替人民省下不必要的開銷吧。

投資新創公司啟人疑竇

民進黨在野時高喊黨政軍退出媒體，陳水扁執政時也真的這麼做了，但自從蔡英文上台之後，公廣集團儼然成了拿公帑的綠媒集團，公視、華視、中央社、央廣的高層人事幾乎都是近親繁殖，人脈比專業重要，吹捧多於針砭。Taiwan Plus官網上的打擊腐敗專題，大篇幅報導柯文哲案，對掏空台鹽落跑的陳啟昱隻字未提，公視台語台在「罷樑案」時也以支持罷樑為重點。如此和民進黨心意相通的媒體，不過又是一個執政者的文宣管道，而且還是個績效不佳的管道，民進黨即使站在大內宣的立場評估，恐怕都覺得棄之可也了。

公廣集團經營極差，華視18年來虧損了40億元，近日竟又決議要與公視合資3000萬，投資成立新創AI公司。華視與公視年年虧損，本業都顧不好了，竟還想開新公司，是嫌燒錢燒不夠，還是有人想從中撈上一筆？回顧層出不窮的光電綠能弊案，啟人疑竇的高端、快篩、超思爭議，內情都還沒釐清。文化部長李遠已表示會嚴審，希望不要再重蹈Taiwan Plus的覆轍。

媒體因為掌握民眾的資訊管道，就像魔戒一樣，當權者拿到後便捨不得放手。民進黨上台後，媒體綠化成政媒共生體，公廣集團更是成為政治傳聲筒，這樣的公共媒體早已失去了存在的價值，和Taiwan Plus一樣，都需要徹底檢討。