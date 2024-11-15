世界棒球12強預賽正在熱烈展開，每一場比賽都讓國人又驚又喜，看著我們的選手在美麗的大巨蛋球場上打得精彩，帶來滿滿的幸福感。這時在平台上找到一部棒球紀錄片《逆轉賽局：鼓勵的力量》，短短半小時，看得我淚流不止。

這部紀錄片拍下球迷的心情。2022年季末，費城人用11年3億美元的超肥合約，請到原本效力道奇的明星游擊手崔亞．透納，希望他能帶著費城人進入世界大賽。可是透納加入後，例行賽打得超爛、守備破洞百出，幾個月下來，以瘋狂與惡劣出名的費城人球迷噓爆他，痛罵透納是「最沒有價值的球員」，3億身價，怎麼可以連續17個打席打不到1顆球？快把他賣掉！

在眾人指責謾罵聲中，死忠球迷「費城人隊長」8月初在自己的IG上呼籲球迷給透納一些愛、不是嚴厲的愛也不是指教，而是徹底的關愛。他呼籲球迷在這個周末的主場，給透納起立致敬表示支持，後來經過媒體報導以及社群KOL擴散，真的發生奇蹟，透納4次上場，全體球迷起立鼓掌歡呼，即使他槓龜，還是支持。隔天，經過加持的透納神奇地打出全壘打！全場歡呼，後來他終於找回球感，交出漂亮成績，還特別租下高速公路看板，寫上「謝謝費城」讓路過的球迷會心一笑。

單看表面的故事就很激勵人心，紀錄片深入「隊長」內心，原來他本來要去球場「臭」透納，可是透過訪問看到透納的身體語言，忽然體會到這位天才球員的內心跟他一樣。他是躁鬱症患者，曾經想要自殺，在爸媽的陪伴下才幸運度過生命的亂流，所以他一看到原本神采飛揚的透納肩膀下垂、面部表情恍惚，忽然同理他，隊長覺得自己曾經在爸媽的陪伴與愛下度過低潮，也應該給透納這樣的愛與無條件的支持。

就是一個小小的轉念，靠著一個人的呼籲、透過社群媒體放大，帶動出龐大翻轉的力量。其實他鼓勵的不只是棒球明星，也鼓勵因為戰績失望，或是因為自己的人生難題陷入泥沼的人們。很多時候走進球場的人們渴望的就是一個逆轉、一個奇蹟，這回付出「無條件的愛」之後，真留下讓他們終身難忘的美好體驗。

紀錄片裡「隊長」總是在一旁安靜的看著親戚們聚會，因為他知道自己心中的黑暗念頭會嚇壞親人，他很希望在低潮谷底，能有個人傾聽就好、支持就好。遇到朋友失意時，我們能夠提供最有效的幫助，也就是不加批判的傾聽與支持。

球迷們經常在輸球後變成鍵盤教練，找出戰犯狂罵狂酸，這些語言的破壞力超強，就算球隊派出再多啦啦隊來甜笑、轉圈比愛心，都無法抵抗，結果就是所有人都覺得前途無「亮」；也許可以想想「費城人隊長」，試試看用愛與鼓勵，找回希望。

（作者為作家）

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