川普確定重返白宮，近日公布的國安團隊也以抗中鷹派為要角，台海未來的情勢恐不平靜。雖然最新民調顯示，超過5成的台灣民眾並不認同付保護費給美國來換取安全，但賴政府未來增加國防預算向美軍購已是必然的趨勢，我方只能盡量藉由友台的川普內閣成員和議員爭取議價空間，讓軍費控制在合理的範圍內，並買到我們所需的武器裝備。

美國大選前，前川普政府的國家安全顧問歐布萊恩表示，面對中國潛在的侵略，台灣需要大幅增加國防開支。他建議，台灣應考慮將國防支出至少增加到國內生產毛額（GDP）的5%。而川普本人則是在《華盛頓郵報》的專訪中指出，台灣應該向美國繳交保護費，甚至認為台灣國防預算應提高到GDP的10%。

川普似非信口開河，因為他道出台灣地緣政治上的困境，距離美國太遠，距離中國太近，使「台灣的情況很棘手」。而賴政府似已感受到美國政府未來要求我增加國防預算的壓力。

我國1年稅收總量大約占GDP的13%，若軍費要提高到GDP的10%，即近8成的稅收都要用在軍事上，從實踐面來說，幾乎不可能。根據台灣民意基金會15日發表的民調顯示，針對「為防止中共武力犯台，台灣付費換取美國防衛台灣」，有51.4％的台灣民眾表示不同意。

客觀來說，即使是全世界軍費規模排名前15的國家中，軍費超過GDP3%的國家也很少，美國有超過，俄羅斯、沙烏地阿拉伯、以色列超過5%，交戰中的烏克蘭則超過10%（明年預估將高達61%），但這些國家不是正在戰爭，就是正在介入區域衝突，與當前台灣的狀況存在很大的差異，硬是套用，有其不合理之處。

另日前《金融時報》報導，台灣為向川普證明抵抗中國的決心，擬向美方購買總值超過150億美元的武器，包括10艘除役軍艦、4架E-2D預警機、400枚愛國者飛彈，以及60架F-35戰機。雖然該報向來以嚴謹著稱，不過此則報導卻有以下疑點：一、目前仍是拜登政府執政時期，賴政府此時就對著川普提出清單，並不合理。

二、我國對美軍購向來以美國主動為主，儘管有時我方在溝通時會傳達出主觀願望，然而只要不在美國表單上的武器設備，幾乎難獲回應。而這則報導指出的採購方向並不符合美國保台的戰略規畫──從「灘岸阻敵」轉向「城鎮戰」。例如清單中的大型軍艦與F-35戰機等品項和城鎮戰的方向有所乖離。

三、國防部長顧立雄已出面否認，他表示：「現階段並未提出清單給美方或是未來的川普政府，會循台美既有機制溝通採購項目。」因此此報導放風向球的成分較大，恐非事實。

未來川普上台後，不論美方要求我軍費的GDP占比為何，賴政府得增加軍事預算是必然的趨勢，此事我方很難有主動權。不過川普的內閣人事逐步到位，包括由友台參議員盧比歐擔任國務卿，對我方較有利。儘管從川普過往行徑看來，他不太容許幕僚左右他的想法，不過「建制派」政治人物預料仍能對他產生一定的體系性約制及決策影響，因此對賴政府而言，儘管遭遇一個「不確定性」高的美國總統，仍應積極接觸這些即將上任的友台人士。

此外，美國國會的友台程度超越黨派，從國會自主的角度來看，我對美國國會的外交工作，在未來4年的角色可能會更加凸顯。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）