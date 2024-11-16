2024年秋末，上海健康醫學院台籍教授崔立有博士，策劃籌辦並主持了一場有趣的座談會，名為「古韻今風，情繫中華」。探討當前台灣文言文教學現況，與青少年家國情懷的關係。這場別出心裁的研討會，午後在上海的會議室盛大展開。現場人頭鑽動，主辦單位所準備的椅子，高朋滿座，可見當時熱烈參與的空前盛況。其實不只現場冠蓋雲集，通過網路線上參與的學者專家，和第一線上的老師和同學，包含了來自北京、漳州、莆田、台北、高雄等地，兩岸六地的有志之士，紛紛提出自身的經驗，踴躍建言。

小弟何其有幸，也躬逢其盛參與了這一次線上會議。小弟在台灣是教英文的，不過一介番文教師，居然也來磨蹭文言文教學，其實有其淵源故事。因緣際會，小弟在今年夏天，參加了河北草原的調研。本團的主辦人孫紅文女士，是中華兩岸經濟文化交流協會理事長，也是世界傳統文化院台灣分院的院長，暨中華易經教育協會秘書長。孫女士雖身兼三職，但因此地的去中政策，也特別率領了一批熱愛中華文化的老師和同學，以踏實的腳步，來此體驗學習，丈量大陸美好江山的多嬌風貌，見證廣褒大地的光輝印記。尤其是課本上缺少的那一章，中華文化篇，孫女士親自帶大家來，實地教學現場補課。

所謂行得千里路，勝讀萬卷書。途中巧遇舊識，在政大傳播所就讀的Ruby，還有同行的上海崔教授。崔教授當場給我一份文言文教學的問卷調查，我很驚訝，崔教授是醫學博士，居然也衷情古文教學，也更驚喜彼此是同好。恰巧內人也任職醫院的醫檢師，諸多巧合，加之中華文化的博大精深，從中牽引，可謂相見恨晚，投機話總是說不完。

想起我的文學因緣，高一的作文都得用毛筆寫。有一天教國文的趙老師，要我用600字稿紙，重新謄寫一篇拙文，之後就在《中華日報》上發表。還記得當時領到稿費130元，當年的新台幣是什麼幣值？一場首輪電影40元，就是一篇文章見報，可以看三場電影的概念。

而後我放棄最愛的中華文史科系，為了滿足家人期待，說方便將來就業市場，我進了洋文系，畢業也拿了洋人的獎學金，到番邦轉念企業管理。但是我的文史根沒有斷過，文史夢沒有停過，中華文化也常在我心頭繚繞。回到教育崗位之後，我以一位番文教師，在台灣的《中央日報》發表多篇古文今文的研讀心得。其中有一篇《陳之藩側記》，獲得選入翰林版教科書，國中國文第二冊的教師手冊之中。當初選我此文的國學博士教授，如果知道我是執教ABC的，不知有何感想？

因此種種，我接受了崔教授的邀請，參與此次座談。其實也不算離譜，或是撈過界，因為崔教授在醫學院猶衷情文言文，我們小老百姓，私好文言古文，也只是剛好而已！

這場座談會涵蓋五個主題。一是台灣文言文教學現況，與文化認同的關聯性。二是青少年文化認同的挑戰，與文言文教學的補救策略。三是文言文教學創新，與文化傳承的實踐探索。四是兩岸文言文教學合作，與互相評鑑學習的可能性。五是家庭與學校協力，來強化文言文教育的效果。

若要問我以上，小弟一非專業文史教師，二沒有任何預設立場，不論是政治、宗教、文化、或是種族之類，三我僅提供個人經驗作為參考（speak for myself）。

作者也參與線上討論。（作者提供）

文言文教學的問題核心，不在於老師如何教，而是在於，學習者要了解如何自修自學。換句話說，學習者應該要自我摸索，找出最適合自己的「學習之道」（learning how to learn）才是重點。進而言之，「方法學」才是重中之重，才能跳出既有窠臼，才能一針見血，徹底解決文言文要如何教？又如何學？眾說紛紜的混亂陷阱之中。

若真要說到，最好的教學模式，不只是文言文，其實每個時代，每個學校，在一段時間之後，都會傳出明星教師或是麻辣鮮師的新聞故事。江山代有才人出，各領風騷五百年。不足為奇，但是問題是，這樣的招牌明星，能夠紅多久？不管是PowerPoint ，AR， VR，影片戲劇，或是虛擬實境，花招百出，層出不窮。也是小弟自認廉頗老矣，老狗玩不出新把戲，所以希望回到古代，孔子和門徒的師生私塾制，私塾家教，開班授課，師生互動密切強烈，不需要任何現代化教育科技的儀器或道具，只要一本教科書，老師在講堂就靠一張嘴，單純的裸教，和問答討論。

但是世局動盪不安，世事變幻不居，無常成為世界唯一不變的恆常真理。你我豈能固執守舊，不知變通？更何況是為人師者？以前的教訓說，要吃得苦中苦，方為人上人。現在可能不需如此，小弟只建議學生，吃得苦中苦，但求人中人。人中人就好，不用當人中之龍，成為芸芸眾生當中，一個不起眼的路人甲，觀眾A就好。老實生活，平安度日即可。

若要再提文學無用論，那麼學習文言文一事，可能更是無用至極。但是誰知無用之用，可能適為大用，正好用來安身立命，足以一生享用不盡。所謂邦有道則仕，邦無道則隱，田園將蕪，何不歸去？論語不也有說到顏回，一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂。而你我為人師者，一本書，一支粉筆，在教室，學生不堪其擾，老師也不改其志呀！（黎家慶／英文教師）

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