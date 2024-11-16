中國大陸最大規模的航空展11月12日在珠海登場，中共解放軍開幕日對外展示第二款第五代隱形戰機殲-35A，當天除了讓殲-35A升空演出以外，對外展示中空長航時翼龍-X反潛型無人機，同時包含海軍版本的直-20艦載直升機，展現中國軍武發展的實力。但是，隨著中國殲-35A在珠海航展首次公開飛行，美國再度指稱是「剽竊」F-35戰機，也讓中美之爭在航展中成為另一焦點。

美國指控中國軍武研發「剽竊」技術已非首次，凸顯中美軍事競爭背後的無限想像，根據法新社報導，由於中國在南海、東海以及台海多個熱點地區布點，與美軍相互對峙的態勢愈趨明顯，也讓解放軍不斷地改善空戰實力。

技術來源解析：殲-35A的發展與自主研發歷程

殲-35A作為中國新一代艦載型隱形戰機，其設計和技術並非一蹴而就，而是中國航空工業數十年的研發積累，從殲-20到殲-31的技術傳承，殲-35A繼承了殲-31「鶻鷹」技術平台，同時吸收了殲-20的隱形技術和航電系統改進成果，其航電設備以及雷達散射截面（RCS）表現早已登上國際舞台。

殲-35A關鍵技術的自主突破，搭載改良型大陸國產渦扇發動機，優化早期中國航空發動機性能；隱形塗層採用了低可偵測外形設計，能夠有效減少雷達反射信號；航電與火控系統使用的電子戰系統和多功能相位陣列雷達，體現了在電子技術領域進程。殲-35A技術突破展現中國在軍武航空實力，顯然已經具備獨立研發能力。

軍武工業趨勢：飛機外型相似的合理性

全球軍用戰機設計受氣動學、隱形需求及武器掛載標準配備的嚴格限制，隱形戰機設計的普遍規律導致外型相似，無論是F-22、F-35、殲-20以及殲-35A，隱形戰機的外型一律受到雷達散射截面最小化的要求，機身採用菱形設計，進氣道和垂尾均呈現類似特徵。例如俄羅斯的蘇-57也有類似的垂尾設計，這是物理原理決定，而非單純模仿抄襲。

航空工業的發展遵循科學技術的規律原則，設計相似性反映的是工業技術標準的逐步統一，儘管殲-35A的外型與F-35具相似姓，但其內部結構和技術基礎仍有差異。例如，中國採用獨特的艦載機掛架設計及武器倉配置，外形相似並不代表等同模仿，否則全球諸多隱形戰機都會面臨同樣指控。例如，現代民用客機的外型設計也大致相似，這不意味抄襲，而是符合最佳性能的技術趨勢。

地緣政治競爭：抄襲論的背後

美國多次指控中國軍事技術「抄襲」，從殲-20到殲-35A，這些指控背後的地緣政治意圖十分明顯，美國對於中國技術崛起感到焦慮，隨著中國航空工業的迅速發展，也正挑戰美國的全球軍事技術霸權。美國2023年多次指責中國剽竊其軍事技術，特別是在殲-20與F-22的比較上。殲-20的問世讓解放軍空軍首次具備與美軍抗衡的隱形戰機，而殲-35A則進一步強化了解放軍海軍的作戰能力。

美國自身的航空工業發展歷史，同樣曾經「借鏡」蘇聯和歐洲的技術成果，例如F-86「佩刀」戰機的氣動外型明顯受到德國梅塞施密特設計影響，包含Bf 109戰鬥機和Me 262戰鬥機等。然而，美國卻對其他國家技術進步指指點點，這種雙重標準不僅缺乏公正性，也掩蓋了自身歷史。將中國的技術進步簡化為「抄襲」，是美國削弱中國國際影響力的手段之一，這種策略不僅在軍事領域，還廣泛應用於半導體、人工智慧等高科技領域，目的為了限制中國進入高端技術市場，維持國際技術霸權地位。

殲-35A的成功亮相意味中國軍事航空工業的新突破，其技術來源、外型設計及實際性均展現出自主研發能力。美國對中國軍事進程的抄襲指控，顯然無視「技術來源解析」也背離了「軍武工業趨勢」，更多基於「地緣政治競爭」的中美角力，而非事實依據。

在全球技術競爭日益激烈的背景下，殲-35A所代表的中國軍事科技的跨越式發展，已經無法用一句「剽竊」可以說得清。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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