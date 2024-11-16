石破茂輸掉眾院選舉後，經眾參兩院指名成為首相，在少數困境中繼續執政。面對川普2.0時代，石破積極布局對美、中及俄羅斯3個大國的外交，因應國際政治的新局勢。他15日抵達秘魯參加「亞太經合會」（APEC）峰會，接著將轉往巴西，參加18至19日的「二十國集團」（G20）峰會。

戰略互惠 改善對中關係

在APEC峰會場邊，石破除了與大陸國家主席習近平會談外，並與拜登、尹錫悅舉行三國元首會談，兌現去年大衛營會談鞏固三方關係的承諾。由於川普對多邊框架興趣不高，美、日、韓的合作能否繼續推進，變數不小，拜登的外交告別秀形式意義大於實質。對石破而言，11月底赴美與川普的首會才是重頭戲，若無法妥善處理美日關係，將很難維繫政權的穩定。

石破在川普確定當選後第一時間致電川普，兩人確認盡早會面並同意升級美日同盟水準。石破不諱言，欲強化美日同盟，就得面臨提高駐日美軍支出分擔額度，及美軍和自衛隊的防衛能力互補分工與協作等問題。

石破不會忘記，在川普第一任期時，強勢要求大幅提高駐日美軍經費分擔額度，談判因而陷入僵局。直到2021年1月拜登上任後重啟談判終於達成共識，自2022年度起5年間，日本分攤約1兆550億日圓，每年微增約100億日圓。下個5年期經費分攤談判即將到來，川普恐再次要求大幅增加。

近年日本防衛省希望將分攤經費，從補貼駐日美軍支出性質，轉換為強化同盟合作關係性質，以提升自衛隊與美軍共同應對緊急事態能力。川普若執意提高日本分攤駐日美軍經費比例，就必須提升自衛隊的地位，否則雙方關係發生閒隙，將損及美日同盟關係。

面對川普的「美國優先」方針，除駐日美軍經費分攤問題，亦無法幸免於川普的關稅戰，石破若希望創造對美外交槓桿，改善對中關係至為關鍵。石破上台之初即藉東協首腦會談與大陸總理李強會談，以「戰略的互惠關係」定位中日關係。日本國家安全保障局長秋葉剛男4日兼程訪中，拜會大陸外交部長王毅，確認兩國推進「戰略互惠關係」，並建立多層級的對話機制。

石破茂與習近平的會談，就逐步放寬對日本水產品的進口限制達成共識，確定中方將參與國際原子能總署（IAEA）架構下，對福島核處理水排海的長期監測。石破會後告訴媒體，習近平承諾「共識化為行動」是「非常重要的表態」。解決日本水產進口問題是恢復兩國戰略互惠關係的敲門磚。

美中逢源 緩和日俄關係

北京若解禁日本水產進口，中日貿易可望恢復常態。在川普祭出貿易保護主義下，日本尋求中國市場商機，約220家日商參加在上海舉辦的「中國國際進口博覽會」，雖說川普主政後，中美競爭加劇，地緣政治風險提高，但日本並不看淡中國市場，積極行銷新商品及服務。

中日不僅著手理順經貿關係，亦摸索建構戰略互信。日本防衛相中谷元將在寮國永珍與大陸國防部長董軍會談。中日常態化高層對話為雙邊關係轉正的訊號，陷入少數執政困境的石破茂試圖展現外交手腕，在美、中之間創造左右逢源的條件，以爭取民意支持，為明年夏天決定內閣存亡的參議院選舉做好準備。

石破修好中日關係之餘，也希望緩和日俄關係，表態與俄羅斯締結和平條約路線不變。普丁隨即善意回應稱，「未對日本做不好的事」，無法理解日本為何制裁俄羅斯，若日本回歸合作軌道，俄羅斯不會拒絕。普丁希望改善日俄關係溢於言表。

日本與中、俄存在安全戰略矛盾，石破出席自衛隊組建70周年觀閱式，譴責中、俄軍機侵犯領空，但不意味在外交上與之對抗，而是強調對話的重要。面對激烈變動的國際格局，石破修正岸田的對美傾斜路線，改採多邊化政策。賴清德總統仍一味「親美反中」以不變應萬變，台灣戰略風險可能更高。