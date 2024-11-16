今天是「世界交通事故受害者紀念日」，民團將發起守夜行動，哀悼台灣每年近3千名交通死亡者。只是，無論事故與傷亡數如何上升，交通部始終只能虛與委蛇提出「大執法」搪塞，讓用路人每回上路都像在賭命，讓民間辦再多紀念，也難以終止馬路悲劇。

2022年底，CNN將台灣評為行人地獄；隔年，瑞士外交部警告在台灣走斑馬線有可能身亡。其實，外國人只講對一半，因為我們整個交通環境都像人間煉獄。

以數據而論，台灣交通事故死亡率是美、英、日、韓的4至6倍；與日本相比，我人口數為日本1/5，去年交通死亡數卻是對方的1.2倍。

特別的是，去年台灣開出交通罰單破1700萬張創新高，但交通事故40.2萬件、受傷人數53.9萬，反較往年提升；其中，車禍及死傷數居全國之首的台中市，開出的罰單多到得動用第二預備金才足以支付郵資。罰得愈多，死傷愈慘，這種矛盾怪現象，揭示著台灣的交通政策可用4個字形容：「簡單粗暴」。

例如，同樣是國道故障排除，日本會在3公里外擺滿告示牌，2公里前開始間歇式微幅縮減車道；反觀台灣，僅在前方10至100公尺停一輛緩撞車。日本的緩撞車，是保護駕駛與工程單位的最後一道防線，在台灣卻是唯一的一道防線，結果就是平均3天就有1位駕駛撞上緩撞車，猶如台版神風特攻隊。

簡單粗暴的思維，充斥在駕駛訓練制度、交通法規、行車設計乃至行人路權的維護，沒有細膩與人性引導，只有粗暴執法。如果交通部長陳世凱依然相信「提高見警率」就能抑制事故，那麼，明年的今天，台灣交通依然走不出地獄。