隨著美國總統選舉結束川普確定當選，台灣領導人賴清德可能會面對一位更務實、更強硬的美國總統。川普曾明確表示，若台海爆發戰爭，美國不會派兵，並強調台灣需自負防務，甚至支付「保護費」。這樣一位超級現實主義者，將如何看待自稱「務實台獨工作者」的賴清德？

賴清德試圖將台獨立場包裝在「務實」的外衣下，但實際上，這種策略與台海局勢中的務實原則相去甚遠。

兩岸曾在1992年達成「一個中國原則、未來共謀統一」的共識，雙方均堅持「一個中國」的立場，但對此含義各有理解。當年，海基會提出了台灣的「八十三字」方案，強調在謀求統一的過程中，雙方對「一個中國」的認知有所不同；而大陸則回應了「七十二字」方案，強調兩岸堅持一中原則，務實進行交流。這段歷史清楚地表明，兩岸在「一個中國」問題上，形成了一種默契，認同兩岸分治而非分裂。

而美國的「一個中國政策」本質上也是基於兩岸同屬一中的現實。美國承認兩岸皆屬中國一部分，但由於分治現狀，兩岸互不代表對方。賴清德若想要突破這種現實框架，意圖讓台灣脫離中國，則不僅脫離了兩岸共識，甚至有違國際現實。

尤其是，在國際社會中，絕大多數國家承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，而台灣是中國的一部分，若台灣試圖改變這一現狀，極可能遭遇到國際上的孤立與反對。

賴清德的「務虛台獨」路線否認兩岸同屬一中的歷史和現實，這與他所宣稱的「務實」立場背道而馳。從國際法和歷史事實來看，無論是中國還是美國，乃至其他多數國家，台灣脫離中國的行為都無法獲得正當性。一旦脫離「一個中國」原則，放棄和平對話而採取對立路線，台灣面臨的將不僅僅是大陸的壓力，還會失去國際的同情和支持。

正如川普所說的那樣，若台灣以「獨立」為目的挑起戰端，可能無法指望美國的直接軍事介入，因為此舉不符合國際現實，因為「保護費」是保護和平，並非擔保台獨。若台灣要維護和平，應該在一中框架下進行務實對話。如此，當台灣遭遇非和平手段的威脅時，才有可能獲得國際社會的支持，以制止和平的破壞。

對賴清德而言，真正的務實不在於一味迎合國內的台獨呼聲，而在於如何維護台灣的和平與穩定。在一個中國原則下謀求對話，不僅是對台灣現狀的務實維護，更是避免戰爭風險的最佳策略。

（作者為國民黨前副祕書長）