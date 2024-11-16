先是劉德華在台北演唱《中國人》引發兩岸口水戰，再是台軍前艦長呂詩禮在珠海航展脫口而出「我們中國有多強」掀起輿論風波，台灣人的「國族認同」又成坊間激辯的焦點議題。

兩岸同屬中華民族，台灣人就是中國人本是毋庸置疑的常識。無奈時過境遷，造化弄人，如今自我認同為「中國人」的台灣人竟成社會少數！面對兵凶戰危的台海情勢，只有越來越多的台灣人做回堂堂正正的中國人，才是破解兩岸困局的關鍵所在。

「做個活活潑潑的好學生，做個堂堂正正的中國人。」這曾經是台灣中小學生作業本上的標語，明白無誤地表明瞭台灣人的身分認同。然而，由於兩岸政治對立根深蒂固，加之「台獨」思潮狂飆突進，「台灣中國，一邊一國」的觀念潛移默化，竟然積非成是，悄悄改變了許多台灣人的認知，甚至出現了所謂的「天然獨」世代。更嚴重的是，在獨派的話語體系中，「中國」不僅是外國，而且是敵國，「台灣人」與「中國人」勢同水火。由此才會出現綠營對劉德華群起而攻之，軍方申斥呂詩禮「傷害國家尊嚴」的新聞。

所幸儘管「台獨」當道，中華民國的法統猶在。中國人認同雖然式微，在台灣民眾中仍占有近1/3的比例（含「既是台灣人也是中國人」），規模其實相當可觀。因此，當今年5月賴清德表示應諒解台灣藝人表態「我們中國人」時，馬英九基金會執行長蕭旭岑立刻回嗆：兩岸人民本來就都是中國人，自稱「我們中國人」何須被原諒？今年8月國民黨立委翁曉玲在「麟洋配」奪冠後歡呼「中國人的驕傲」，遭綠營口誅筆伐。翁曉玲也能理直氣壯地反駁：「從歷史、文化、血緣等諸多角度，我們就是中國人，不懂這有什麼不對。」連勝文、夏立言等國民黨高層今年夏天在出訪大陸時亦可坦坦蕩蕩地宣告：做地地道道的台灣人和做堂堂正正的中國人完全能夠相容。更不用說《中國人》這首曲的詞曲作者都是來自台灣的音樂家。

除了藍營政治人物認同「中國人」，李登輝和蔡英文也曾以「中國人」的面目出現。在1996年的520就職演說中，後來被蓋棺定論「台獨之父」的李登輝信誓旦旦「在邁進21世紀的前夕，海峽雙方都應致力結束歷史的悲劇，開創中國人幫中國人的新局。」2000年時任陸委會主委蔡英文在接受立委質詢時也坦承「在文化和血源上，我是中國人，這也沒有問題」，這些都是白紙黑字記錄在冊。顯然，台灣人的「國族認同」發生逆轉，「中國人」淪為少數也就是最近20多年的事情，是政治操弄「去中國化」和輿論洗腦「抗中保台」的惡果。

既然所謂「天然獨」根本就是「人造獨」，那就有可能把顛倒的世界再顛倒回來。對大陸而言，加快中國式現代化建設，擦亮「中國」和「中國人」的招牌，讓台灣人以身為中國人為榮。對台灣而言，台灣人也要大大方方亮出「中國人」的身分，不做沉默的中國人。隨著北京對台敘事策略逐漸從剛性的「一個中國原則」轉換為柔性的「只要認同兩岸都是中國人、一家人」，台灣人只要做回堂堂正正的中國人，「中國人不打中國人」就有了保障，「中國幫中國人」的願景也能得到實現。