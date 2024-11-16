川普畢竟是狂人，還未上任就先開除了兩個也還沒上台的官員：蓬佩奧和海利；緊接著內定被北京制裁的盧比歐擔任國務卿及對華強硬的瓦爾茲擔任國安顧問。此前，川普也盛讚馬斯克，並稱將委以重任，而馬斯克曾公開表示他有點親華，還說「中國就是未來」。

乍看之下，川普手下哼哈二將皆屬鷹派，且對華強硬，而其十分尊重且親近的馬斯克，無論思維、立場與風格均迥然不同，川普的人事布局讓人困惑，但其實謀略甚深，高明至極。

讓美國再次偉大（MAGA），既是川普的競選口號，也是他的核心價值與終極目標，要實現這個目標，對內要對付的是建制派即所謂的「深層政府」，對外要對付的就是中國。

中國要怎麼對付？應該說，美國認真對付中國，從8年前川普1.0時代就開始了，繼之以拜登，迄今一共8年。這8年美國遏華手段愈來愈多，力道愈來愈強，但本質不脫拜登時代國務卿布林肯所謂的「競爭、合作、對抗」三概念。但實際上，8年下來，對抗是主旋律，競爭是表象，合作更是點綴。

但實效如何？貿易戰，美國的貿易逆差愈打愈大，還打高了通膨；產業戰打得兩敗俱傷，全球供應鏈支離破碎，最終還可能把中國倒逼出一個自外於美國的全新產業鏈；科技戰更是打出了經典，美國以舉國甚至是舉整個西方之力對付中國一家民企華為，華為以一敵七（7家美國高科技公司），最後還「王者歸來」；金融戰韭菜未割成，反而因本身壓力日增不得不降息草草收兵；太空戰被中國後發先至登上了月球背面取得了月壤，國際太空站也將面對被中國取代並被拒參與的窘境；至於軍事，除了西太平洋的戰略空間不斷被解放軍擠壓後退外，本屆珠海航展量出的各種尖端武器與科技，恐怕也會讓美國軍方頭皮發麻……。中美交手8年，數十個回合下來，帳很清楚，美國不僅未占上風，甚至開始顯得左支右絀，氣喘吁吁，聰明如川普，不可能看不清這樣的形勢。

問題出在布林肯的「競爭、合作、對抗」美方只看重了對抗而忽略了合作，如果繼續像過去8年跟中國硬抗下去，傻瓜都應該知道未來的趨勢與結果如何，更甭談還要追求及實現MAGA了。深諳「交易藝術」的川普想必明白中美兩強的互動除了競爭、合作、對抗之外，一定還應有交易，要想MAGA，就必須在對抗、競爭之餘，兼顧合作與交易，而對抗，有時更是為交易而做的鋪墊。

在川普心中，台灣離那麼遠，未必值得出兵，但卻有價值，值得與北京來個「待價而沽」。大商人川普因此會不斷加碼軍售，要台灣付更多保護費，以抬高台灣交易價格。至於北京，則會持續加大對台軍事壓力，以壓低台灣交易價格。未來一段時間，雙方將會持續這樣的過程，直到成交為止。至於兩個鷹派，尤其是反華的，擔任國務卿和國安顧問，當然也是在提高台灣的交易籌碼，增加美方喊價的底氣與實力。

川普自詡最懂交易的藝術，不是吹的。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）