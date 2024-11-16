加拿大著名營養師夏普女士（Abbey Sharp）在 TikTok、Instagram和YouTube上擁有200 萬粉絲，相當具有影響力。近期她在社交媒體上發布一則訊息指稱，市面上相當受歡迎的巴西堅果（Brazil Nuts），如果吃太多，可能會引發一系列令人擔憂的健康問題，甚至包括死亡。有網友看到這則新聞後，請教於筆者，連我也相當驚訝，夏普女士認為很少有人知道這一點，再加上她提及，有可能致命，遂激起筆者一探究竟的科學熱情，看看這則訊息到底是為了提高流量才發言，還是確有其事。每日郵報記者尼爾先生（Jonathan Neal）也特別撰寫新聞專欄討論此事。目前她的這篇貼文光在Instagram上就有超過 150 萬人次的瀏覽。

夏普女士表示，只要吃1盎司（6到8顆）巴西堅果就含有大約每日建議硒攝取量（RDA）的 1000%，非常容易過量。經查，每100公克的巴西堅果約含1900微克的硒，比起大家所熟知含硒量較高的牡蠣，每100公克有87微克，還要高出約22倍，也就是說，吃一顆巴西堅果（約4公克），就等同會吃進76微克的硒。目前台灣13歲以上成年人的RDA訂為50微克，孕婦（60微克）及70歲以上老人（70微克）略高，12歲以下兒童則較低（依年紀大小有所不同15～40微克）。1盎司等於31.1公克，因此，夏普女士所說，只要吃6～8顆巴西堅果，就會吃進每日建議量10倍的硒，這部分基本上是正確的。

各國衛生單位對於人體需要的營養素，除公布每日建議量（RDA）以外，同時也會提醒大家不會產生副作用的每日上限攝取/補充量（Tolerable Upper Intake Level），台灣成年人硒的攝取／補充上限訂為400微克，夏普女士說只要7顆巴西堅果就會超過沒有副作用的上限值，更遑論對於一個12歲以下的孩童。有關產生副作用這部分，如果我們單從數字上來看，似乎是正確的，不過，她沒有考慮到的是，科學家在訂定上限補充值的時候非常保守，僅僅是會產生副作用最低劑量（910微克）的一半而已，也就是說，成年人至少要「每天」吃到15顆巴西堅果以上，才可能會有副作用。科學界已知，飲食過量攝取硒以後，會導致毛髮異樣和指甲脆弱脫落，但人類幾千年的歷史長河中，並無飲食硒中毒的案例發生，夏普女士發言，是否危言聳聽，確實引人遐想，也有巴西人在YouTube網頁下留言，稱全家從小吃到大，也沒啥問題。

當然，硒中毒的嚴重程度，會隨著攝取量的飆高而增加（劑量相關性），再嚴重一些，就會出現反胃嘔吐、腹瀉和異常刺痛感。但如果誤食化學品或藥物，因為劑量超高，就確實會導致死亡。但顯然不是從日常飲食而來，台灣曾經做過民眾日常硒攝取量的研究，將6天中的飲食攝取量加以平均，得到台灣人每日平均攝取量約為112微克，一切OK。除巴西堅果含硒外，日常生活中，一片全麥麵包含有13微克硒，而一份沙丁魚或蝦子則含有約45微克硒。

2006年，一名75歲的澳洲男子在家自行胡亂服用大量硒的補充劑後死亡，根據《澳洲醫學雜誌》報導，這起案例是擔心自己會罹患攝護腺癌，並在閱讀網路訊息後，誤信硒在預防方面的作用，才導致的悲劇。丹麥國家工作環境研究中心的專家在 2020 年的一項回顧性的研究中，綜合陳述了一些因硒中毒而導致嚴重副作用和死亡的案例，這些人都是不小心，吃入了一種液體化學物質（Gun Bluing Agent；槍藍劑），這種化學物質的主要用途，是將金屬（例如手槍）染成黑色的一種著色劑，同時也可以防鏽，其主要成分就是二氧化硒，而巴西堅果根本不含這種形式的硒，死亡事件也與食用巴西堅果完全無關。

丹麥國家工作環境研究中心的報告中，提及一名24歲男子和兩名女子（40歲&54歲），他們都在誤食著色劑幾小時後，發生了致命的心臟驟停。另外，美國國家衛生研究院醫學資料庫提及關於幼兒誤食這種液體並迅速死亡的悲慘案例，2012年泰國一位2歲大的男孩，誤食入15毫升的槍藍劑，雖然被送往急診室，但病情迅速惡化，酸中毒、低血壓和休克，最後死亡。

硒是一種非金屬元素，化學符號Se（Selenium），在動物體內是一個必需的微量元素，在植物體內則是有些植物需要，有些植物不需要，因此吃入動物食材，多多少少都會含有硒，像是海鮮、肉類、家禽、雞蛋和乳製品。但在植物食材中，則會因為土壤中是否含有硒元素，而造成含量上的極大的差別，像是早期中國黑龍江省克山縣，因為貧困，肉食不足，又因為土壤中不含硒，因此造成居民體內硒不足，引起心肌病變，科學家稱其為「克山病」。硒在人體內，主要是作為「硒蛋白酵素」的材料，進而影響酵素的活性和功能，像是「麩胱甘肽過氧化酵素」以及「甲狀腺素脫碘酵素」等等，因此硒和人體內的抗氧化機制、生育和新陳代謝息息相關，甚至還有未經確定的抗癌可能性。

因此，筆者的結論為：雖然巴西堅果不像夏普女士所說的那麼恐怖，但每天限量一把「綜合」堅果，除不會過量和肥胖外，也不會喪失食物多樣性，因此，又再次確認了古人養生的最高指導原則，那就是：好食物也不能過量，不要偏食，只嗜吃單一食材，不是嗎？另外，硒是一個身體必需的微量元素，當然不可以缺乏，但台灣人不必擔心，因為日常生活中已經吃進了足夠的硒，也請千萬不要再胡亂補充才是。

（作者為藥理學教授）

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