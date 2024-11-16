財政部推廣民眾使用雲端發票的抽獎活動「雲端種樹趣 e起集點樹」，三期活動有4位民眾重複中獎，被很多人質疑有問題。經過一周，財政部提出的檢討報告承認該抽獎不是按一般隨機抽獎，且算不出中獎率，這份報告，不僅沒有釋疑，反而更增加人民的不信任。

千里之堤，潰於蟻穴。財政部顯然不知道問題的嚴重性，那就是，如果財政部辦的雲端發票抽獎被質疑，那每期首獎1000萬元的發票呢？首獎上億的大樂透、威力彩呢？

先從雲端發票抽獎案說起，根據財政部的訊息，9萬人註冊抽獎，分三期要抽出19個大獎，竟然有4個人可以重複中獎，筆者用ChatGPT透過AI試算，機率小到只有兆分之一。

這在機率上幾乎不可能發生的事情，在財政部主辦的抽獎上發生了，民眾當然會群起質疑。

那大家知道，為什麼抽獎案，會被民眾發現問題，原因是，這個抽獎會公布得獎人部分姓名（例如高○君，以及得獎人完整的手機號碼。因此可以事後比對其不合理的「重複性」。才會被發現可能涉有弊端。

那問題來了，不管是首獎1000萬的統一發票，或者是首獎億元起跳的大樂透、威力彩，都不會公布得獎人的訊息，根本沒有公開透明的事後比對機制，那為什麼還是有非常多的人民，還是會去對發票、買彩券？

原因只有一個：就是相信政府的公信力。

人民認為，政府主辦的抽獎不會發生人為的作弊，因此，即便無法做任何公開的、透明的事後稽查，人民還是願意「空白信任」政府舉辦的抽獎活動。

這空白信任非常寶貴，卻也非常脆弱。不管是發票對獎還是樂透發行，幾十年來的成功，幾乎都是建立在這個「空白信任」的基礎上，但一旦政府的公信力受傷，這個空白信任，也將隨之毀壞，財政部乃至於行政院，豈能輕忽？

我針對雲端發票弊案對財政部質詢後，我的社群平台底下就有許多留言問，那發票對獎呢？那政府彩券呢？這是為什麼我再三提醒財政部必須以最短的時間內把原因找出來，機制該檢討就檢討，若有人謀不臧，該究責就究責。儘速向國人交待原委，把公信力的破洞補起來！公信力有如政府辛苦搭築的千里之堤，千萬莫因蟻穴潰堤。

可惜，財政部的檢討報告，並沒有把握「亡羊補牢」，挽求公信的機會。

（作者為立法委員）

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