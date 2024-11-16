前立法院長王金平成立「中道和平聯盟智庫」，廣邀跨黨派政學界人士為國內和諧、兩岸和平集思廣益。一向低調的王金平大陣仗組建新智庫並延攬綠白人士參與，引發外界各種聯想解讀，但無論動機如何，任何有助兩岸和平共融、中道理性的努力都應樂見，特別是王金平日前強調「兩岸之道，唯和與合」，能否給藍營兩岸論述注入活水，值得觀察與鼓勵。

團結台澎金馬 說服大陸

在政壇八面玲瓏、有「台灣公道伯」之稱的王金平，以「中道」2字為新智庫命名，恰恰凸顯了個人政治風格。不過，「中道」的關鍵不只是「中」而是「道」，如果只是一味地標榜中間、中立、中庸，到頭來恐變成「和稀泥」。美中長期對抗裹挾台海風高浪急，台灣內部兩岸路線針鋒相對，現在似乎沒有兩頭討好、兩邊不得罪的空間，純粹的「中立」或理想上的「第三條路」亦幾乎不復存在。因此，能否提出具有一定價值理念追求涵義的「道」，對內團結台澎金馬各黨派、對外促進台海和平，才是新兩岸論述站得住、傳得開的關鍵。

以王金平回答九二共識是否對兩岸關係有用的媒體提問為例，他表示「回答是也不是，回答不是也不是」。這種回應，是典型具有王金平風格的打太極，也暴露出整個藍營在面對九二共識時的尷尬。相信藍營內部沒有人認為，九二共識是「錯誤」的或者不存在，也深知這是和大陸溝通的「通關密語」，但也不得不承認，九二共識和台灣民意、選舉、青年逐漸脫節，加上民進黨操作九二共識等於統一、等於一國兩制，形成「九二共識等於敗票」的自我認知。

當國民黨不敢談九二共識，賴清德又建構出一套基於兩國論的民進黨版「中華民國論述」，藍營兩岸論述陷入前所未有的困境，找不到出路。一方面，重返中央執政是藍營研擬一切政策論述的「硬道理」，兩岸論述若不能獲得主流民意支持，無法接地氣、令人民感動，無法擺脫「被抹紅」、「拿香跟拜」的被動姿態，再多華麗的辭藻也是枉然；另一方面，兩岸論述既要號召台灣民眾，也要有效與大陸溝通，如何能說服對岸認同「消滅中華民國等於變相支持台獨」，令中華民國、中華民族之間維持善意連結，至今仍未見解方。

跨黨派影響力 溝通兩岸

王金平提及的「兩岸之道，唯和與合」，應可視作持續探索兩岸新論述的正確方向。這句話的出處，是2005年海基會前董事長辜振甫逝世時，大陸前海協會長汪道涵致唁電的內容，遺憾的是汪道涵也在同年駕鶴仙去，八字箴言成為汪道涵的遺願，辜汪二老求同存異的智慧也就此成為絕響。同樣，「兩岸和合」也是星雲大師的重要理念，超越政治分歧、歷史恩怨、回歸人性，在兩岸民間具有廣泛認同。

「和」與「合」是不可割裂的統一體，有「合」才有「和」。如果兩岸和平淪為口號，就會不斷貶值，有人把和平歪曲為妥協乃至投降，還有人假和平之名、行備戰之實，喊著捍衛和平，卻離戰爭愈來愈近。至於「合」，完全可以各自理解、各自表述，既可以理解為兩岸政治上的統合，又可以理解為兩岸經濟社會的融合，還可以理解為兩岸人民的心靈契合，即便是最低限度，也可以理解為兩岸基於共同利益的合作。

因此，無論是統合、融合、契合還是合作，紅藍綠白都能在「合」上找到共同話語，也就可以透過對兩岸之「合」的共同體認，達致兩岸和平共榮。

賴清德總統上任後擁抱中華民國，多次表示願與對岸合作，但民共之間毫無互信，大陸強硬反獨，民進黨則繼續抗中，國民黨還在迷失方向，兩岸仍在敵意螺旋愈陷愈深，一步步在夢遊中走向戰爭。王金平在立法院長任內確對兩岸和平交流襄助良多，但終究不是推動兩岸關係轉折的主角，如今若能發揮跨黨派影響力，藉由新智庫成立、汲取前人智慧，凝聚「兩岸中華，唯和與合」的共識，團結台灣、溝通兩岸，定能獲得更高歷史定位。