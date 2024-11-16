按常理川普不合適做總統，連他的支持者也坦言他有很多缺陷。但他的勝選並非偶然。7月份在賓州遭槍擊，他爬起來，緊握拳頭，高呼要戰鬥，真是拼了，連不喜歡他的人也不得不佩服他的果斷和勇氣。他的政見「讓美國再次偉大」簡單明瞭，朗朗上口。

反觀賀錦麗，政見不是很清楚，採訪時竟說想不出跟拜登有何不同。她提到了所謂「機會經濟」，像是選舉承諾，無法說服選民。 她沒有一個響亮的選舉口號，似乎也沒有執政能力。老百姓最關心的經濟和移民等問題她沒有做好。保守派人士認為，為了多元化，民主黨將美國社會搞的太左了，有點走火入魔，連男女性別都可以隨意變動，令人反感。

選前各種民調滿天飛，顯示雙方勢均力敵。但川普的支持率被低估了。他的支持者包括很多文化程度不高的美國人，「紅脖子」等，他們沒時間和興趣參與民調。與此同時，文化程度相對較高的人當中也不乏川普支持者。川普是個罪犯，很多人不便說支持他。你在自由派主導的地方比如大學裡或媒體上說支持川普，會遭人白眼，所以導致很多川普的支持者平時不表態，投票時給你顏色看。

中美關係在未來相當一段時間繼續以競爭為主，由於權力轉移造成的結構性矛盾，美國會繼續壓制中國的發展，以維持它的霸主地位。中美關係主要面臨三大挑戰，即3個T：Trade, Technology, Taiwan （貿易，高科技和台灣）。

川普最關心的是美國經濟，工作機會和移民。會繼續打貿易戰，縮小貿易赤字，減小直到完全擺脫對中國產品的倚賴。川普的關稅戰會打到什麼程度值得關注。他沒有什麼意識形態的包袱，很少談民主人權等，對中國沒有惡意，還經常誇耀跟中國領導人的良好關係等等。要看他周邊的人包括副總統范斯如何影響他的對華政策。中方盡早跟他的團隊建立關係，包括盡快最高層溝通，也會影響他的言行。

美國國會基本反中，特別是很多共和黨議員極端反中。這次共和黨國會選舉也表現亮麗。長期以來中國對美外交有個短板，以為只要跟行政當局搞好關係就好了。國會外交和公共外交是不成功的。

皮尤公司今年5月公布的民調，只有16% 的美國受訪民眾對中國持正面的看法，持負面看法的高達 81%。美國老百姓的觀點很大程度上受政府和輿論的影響。那麼，中方不妨多邀請國會議員和助理以及能影響美國輿論的媒體，商界，學界，文化體育屆等各方人士訪華，通過他們改善美國公眾對中國的看法。

如何提升中國的軟實力這是一個老話題，可以做更多。最近兩隻熊貓又來到了華盛頓，讓人感到中美關係中的一股暖流。

在對台政策上，現在不管民進黨政府說什麼做什麼，美國政府基本上睜一隻眼閉一隻眼。國會議員不停提出反中友台的法案。這種趨勢會持續下去。

川普自稱是任內唯一沒有發動戰爭的美國總統，他不喜歡戰爭，這點跟中國的和平外交與和平統一方針有交集。但是他很可能向兩岸都敲詐勒索，換取維持台海脆弱的平衡。

台灣需要美國保護，所以台灣當局是「唯美首是瞻」，同時民進黨當局心裡也很清楚，美國需要台灣這張牌來對付中國，而且隨著中美競爭加劇，這張牌的份量會越來越重。所以，民進黨會不會利用美方的這一軟點，挑起戰端，渾水摸魚？在民進黨持續抗中的情況下，即使美國不想打仗，有無可能出現尾巴搖狗 tail wagging the dog 的現象，也就是說民進黨將美國拉下水？ 這個值得關注。

（作者為美國巴克內爾大學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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