理論、武器、裝備、建制、訓練、投資，是一個國家軍事力量建構必備的六大要素，簡單的說便是「專業、技術、經費、組織、教育」。其中的武器裝備的發展狀態，是對應於社會的生活、科技、經濟發達的程度。獸力農耕、機械工業、通信資訊、人工智慧，既是描述一種社會生活型態，也是戰爭型態發展階段的變化。

在大國軍事理論或是軍事學說，軍事需求或相對實力判斷的推演，戰爭型態是不可或缺的背景 ，同時也是軍事建設規劃，必須納入思考的範圍，以避免武器裝備尚未列裝，便成落伍或是被壓制失去裝備效能。其中關鍵要素，便是一個國家的科學發展與先進技術的掌握能力，因為，任何國家不會將先進的武器裝備賣給你，你必須自立自強。

解放軍的恥辱

1979年中越衝突，為了懲越，解放軍以高犧牲為代價取得勝利。鄧小平在軍事會議上，便詢問誰能指揮現代化部隊（機械化）作戰？問題是當時的解放軍還是處在人民戰爭型態的部隊，人海戰術、小米加步槍。軍事現代化成了急迫性的議題。

這個階段的現代化，是要將農耕型部隊轉變機械化部隊發展，1988年解放軍整訓出一個示範單位，觀念與型態是有了，且進行全軍式推廣，但是受到技術、製造與經費的限制，實際情況仍離工業國家的機械化部隊型態相距甚遠。

1990年第一次波灣戰爭爆發，資訊戰爭映入眼簾，解放軍的努力，立刻打了折扣，與美軍軍事科技能力再次形成代差，而美軍的發展並未自滿，隨即展開以新技術為基礎的軍事事務革命，中美軍隊的戰鬥力越拉越遠。解放軍在理論上還在爭論，人的主觀積極性與機械力量的孰輕孰重，戰爭型態的指導，則在人民戰爭之前，套上了「高技術條件下」的現代性語言。

鄧小平在1978年調整國家發展戰略重心，要求解放軍要忍耐，以讓位於經濟發展的優先性。國家發展戰略轉向經濟，解放軍建設成為次要投資，技術與經費處於困境。

直到1996年台海飛彈危機，大陸沿海地區雷達遭受美國電子欺騙與干擾，飛彈被關閉GPS失去精準，成了解放軍恥辱與教訓。往後，便見到解放軍出現五個動作：科技強軍、裁減軍隊、整編軍工、軍隊不准經商、軍費與經濟增長率同步提高，解放軍走向了改革之路，1997年鄧小平離世，軍隊改革已經停不下來。1999年科索沃戰爭中國使館被聯軍攻擊彈藥炸毀、2001年中美南海撞機、2016年南海黃岩島爭端，防禦型的解放軍，不得不承受著美軍的軍事威懾與軍事脅迫。

珠海航展技術發展軌跡

前述歷史的發展，尤其是在1996年解放軍處在一種看不到、打不到、草木皆兵的戰場態勢，其心理沮喪可想而知的場景下，當時中國舉辦首屆國際航空航天裝備博覽會，而中共自製的空軍裝備，根本拿不出手來，真的是自曝其短。直到1998年殲-10試飛成功後，才有了非傳統俄式血統機型的發展。

因資源有限，解放軍早期的國防思路偏重防禦，火箭、潛艦與核武威懾性技術起步較早，發展也較快，2012年航天領域，除了火箭技術外，還展出了天宮一號與嫦娥三號的月球車；在航空領域，2014年也逐步跟上，展出F-31、運20、空警2000預警機，已經可以見到中國製造業趨近體系與多樣化；2016年更延伸出軍民融合技術的展示、裝備上多了殲20、無人機的新平台；2021年則涵蓋了陸、海、空、天、電磁，全向式武器裝備技術的展出；2022年則有殲20、運20、直20、攻擊11無人機、F-31的機種，新平台的展出越來越多，技術也緊跟著西方水準；今年的航展，F-31以殲35命名出現航展，解放軍擁有了兩款匿蹤飛機，比較特別的是陸、海、空軍的無人裝備與蜂群系統的展出。

科技發展的趨勢

經過28年珠海航展演化，解放軍在武器裝備發展上的變化，可以歸納以下幾點：

一、武器平台製造工藝，由代差到跟上西方工業大國的工藝製造。

二、資訊科技由貼花、崁入就簡式到系統性融合式的介入各類軍備平台。

三、非匿蹤式向匿蹤式技術發展。

四、陸、海、空、天、電磁、（網）技術全向開拓，欲消除（武器）體系與（部隊）建制現代化的差距，並從模仿式向自主創新軍備前行；

五、從次音速、超音速向高超音速技術，如隔熱、動力、黑障技術掌握與適應。

六、無人化武器裝備，逐漸形成陸、海、空多樣形式發展，並依據戰術或戰略需求，讓無人平台的功能貼近實戰，成系統、建制的編成。

七、光電技術已經初具雛型，並在反導、反無人機群方向開發運用。

八、由人機結合，到無人化平台的自主控制，向智能化技術的再跨入。

鈍擊美化戰爭的驕傲

以上八點，並非是解放軍武器裝備，專有的技術特質，西方科技發展，更是不惶多讓，只是我們要見到解放軍跟上新技術的這種現象。

自從資訊科技介入軍事領域，網路體系、知識軍事、大數據、人工智慧等科技，生成了網路戰、知識戰、數據戰、智慧戰的作戰樣式。若國家科研與技術的落後，暗示著軍事能力的脆弱，相對國家若要跟上發展，只能外購或是自主生產關鍵部位，但仍難脫軍事依賴、戰爭依賴的窘境，烏克蘭是鮮明的案例。

1999年科索沃戰爭，產生「非接觸、非線性、非對稱」行動模式，讓南斯拉夫聯邦接受了現實，科技戰爭改變了「遠與近、直與曲、強與弱」在戰爭上的傳統意義，科技力量向西方傾斜，其戰爭研究者甚至提出「慈化戰爭」來美化戰爭，並表現出泛兵姿態。但俄烏戰爭，以真、哈戰爭，以伊衝突，科技力量展現的暴力與殘忍，不知道有沒有讓軍事專家，對戰爭再度保持敬畏之心。

（作者為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道、中天新聞網同步刊登）

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