今年以來融資租賃公司屢遭非議，從日前「山道猴子悲歌」引發的先買後付（BNPL）爭論，到近期立委質疑「薯條三兄弟」成炒房漏洞，形同變相大幅限縮和扼殺融資租賃的業務生機。主管機關劃線之餘，首先應回答的問題，其實是台灣究竟需不需要融資租賃公司。

融資租賃公司在傳統觀念常被視為是「地下金融」。有別於金融機構是特許行業、受到金管會監理，融資租賃公司歸經濟部管轄，且不像銀行和保險是吸引民眾資金做生意，而是借錢做生意，因此用金融機構的高道德標準要求租賃公司，其實並不妥適。

再回到客戶屬性來看，銀行授信和信用卡等業務，理論上是服務信用等級達標者，至於融資租賃公司的對象則是傳統定義下信用較「非優質」的客戶。換句話說，政府當然可以主張不要融資租賃公司，但是未來這些非銀行客戶如何取得相關金流支援，將是一大問題。

從金流和客流兩方面交叉分析，不難發現融資租賃公司相較於金融機構，一則是資金來自銀行聯貸、成本一定會比銀行更高；二則是客戶的信用和還款能力通常不如銀行往來對象，風險理論上會較高。從做生意的基本原則而言，融資租賃公司的利率水準，當然會高於銀行。

在這樣的前提下，再回頭看近期融資租賃公司的相關爭議，不難發現包括立委和金管會對融資租賃公司未免有點「要求太高、管得太多」，如果一再限縮融資租賃公司的業務範圍和相關金流，等於是逼現行合法的融資租賃公司倒閉，這難道真的是市場所樂見？

以近日深陷風暴的「薯條三兄弟」來說，租賃母公司各自是因應汽車等業務起家，除了受到爭議的BNPL業務，過往也長期服務中小企業，在市場有其定位。若讓這三家上市、合法的融資租賃沒辦法玩下去，等於是把沒辦法與銀行往來的人趕向錢莊、黑道等真正的地下金融。

以BNPL為例，是眾多支付方式中的一種，BNPL僅是一種工具，既非仙丹，也不宜以毒藥視之。工具本身沒有對錯，重點還是在使用者有沒有合理運用。像是先前美國調查顯示，有56％美國消費者表示至少曾使用過一次BNPL，其中又以Z世代（18～24歲）最多。

難道這些美國Z世代在使用BNPL後，都會變成山道猴子？答案顯然是否定的。BNPL固然可能增加衝動消費或過度消費的誘因，但事實因此超過本身能力、形成財務漏洞，最終掌握權還是在決定要不要使用和如何使用這個工具的借款人，也就是民眾的身上。

至於最近立委質疑建商向銀行借不到錢，轉往融資租賃公司借錢，則是另一「欲加之罪、何患無詞」的例證。不論是建商還是其它小型企業，難免都有必須周轉、調頭寸的時候，如果銀行不借，自然會轉向其他管道，就算不是融資租賃公司，也可能是別人。

說融資租賃公司借錢給中小型建商會提高銀行授信風險，道理上是不成立的。首先，融資租賃公司如果要中介轉放，到時候要還銀行錢的是融資租賃公司；其次則是建商如果還不出錢，不論中間提供資金調度的來源是融資租賃公司或其他管道，銀行風險都一樣高。

再用授信科目來看，融資租賃業的聯貸和建商土建融等貸款本來就不被劃在同一塊。銀行為管控風險，對建築相關授信比重、集中度有所限制，是十分合理的事。但把借給融資租賃業公司的錢混為一談，甚至要求融資租賃業取得的貸款不得涉及不動產，未免就有點超過。

舉例來說，融資租賃因業務所需，向銀行聯貸一筆資金，未來可能用於BNPL、車貸、手機貸和包括建商在內的其它貸款等。這時銀行要考慮的，簡單清楚就應該是這家融資租賃公司的信用和經營情況，而不是再去限制其取得資金的用途。

對於融資租賃公司，政府當然可以管，但必須管得合理、管得到位。而不是一聽到融資租賃公司，就將其視為洪水猛獸、吸收高利的非善類，一味站在指責面和對立面。畢竟，對於很多民眾和小型企業而言，因為沒辦法得到金融機構服務，融資租賃公司反是一種普惠金融。

金管會若認為融資租賃公司應納管，就乾脆比照金融業採取執照制度，明確訂出管理辦法的業務限制等。如果融資租賃公司的定位如目前一樣，就是經濟部管的一般公司，對其定價、資金用途和業務範圍等，金管會就不應對指指點點。