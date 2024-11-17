領袖是有願景，且有能力促其實現的人。他的魄力是用不怕死的精神去做對的事。有魄力的領袖，有勇氣為國家成就長治久安的制度，為人民營造有公有義的社會。

有次應邀去行政院南部聯合服務中心的「南方領袖教育學院」演講，我問與會的人，知不知道何謂領袖？

領袖就是有願景vision而又有能力促其實現的人。如果只有vision，而沒有促其實現的能力，那只是個夢，當然不是領袖。但如果連夢想都沒有，那是絕無可能成為領袖的。

解放黑奴的願景

美國林肯總統之所以受世人尊敬，因為他是一位令人懷念的領袖。林肯年輕時，一談到虐待黑奴的事，據說脖子上會暴出青筋，極為憤怒，立志要解放黑奴。解放黑奴成為他的vision。後來他當選美國總統，大家認為他應該可以輕易地實現這個vision，但事情並不那麼簡單，南方好幾個蓄奴的州，宣布脫離美國聯邦，另成立南方聯邦與之對抗。

林肯不惜國家分裂，打了4年多著名的內戰——「南北戰爭」，犧牲無數寶貴的生命，最後終於使幾百萬黑奴得享自由。

現在每年有成千上萬的人，到美國華盛頓特區參觀林肯紀念堂，瞻仰這位「令人懷念的領袖」，因為他解放了黑奴，伸張了人類普世追求的正義。

總統與新內閣的願景

台灣國民黨執政的馬政府，由吳敦義的「庶民內閣」、「行動內閣」，到陳冲的「安心內閣」，馬英九總統特別勉勵新內閣，要讓人民安心、放心，這些都是「願景」。如能促其實現，總統、閣揆以至其他閣員，就都是領袖。如果只是搞新鮮，將來統統跳票，那就可能連狗熊都不如了。

馬總統第一任4年，有為有守，處理金融危機、兩岸關係，都可圈可點，許多表現且能獲國際稱許。但仍有不少人對馬總統的印象卻是：品德高尚、為官清廉，可是缺乏魄力，甚至有批評無能的。

這對馬總統當然有欠公道，但是為什麼會有這些負面評語出現，且愈傳愈廣，以致競選連任吃盡苦頭呢？身為領袖就必須虛心檢討。例如許多人說，人民在國會給了國民黨四分之三絕對多數的席次，但國民黨卻整天被席次不及四分之一的在野黨掐著脖子混了4年，在野黨在立法院的表現令人佩服，應該頒給「金馬獎」。

做對的事，不怕付代價

此外，就民主先進國家的經驗來說，執政黨在國會席次過半，就能做很多事，有三分之二席次，就更加行動自如，而擁有四分之三席次的民主國家，更是罕見。民主政治基本上是數人頭，如果連數人頭都不會數，還執什麼政呢？馬總統身為執政黨主席，被批評沒有魄力或無能，就不能一味抱怨是媒體抹黑，或感嘆社會缺少是非公道了。

什麼叫魄力？魄力就是做對的事，而且不怕批評。令人懷念的領袖多數具有這種性格，例如林肯立志解放黑奴，這是絕對又絕對正確的事，充滿人道，充滿正義。他不惜挑起內戰，即使美國人打美國人，打了4年死傷無數，也要達成目的，這就是魄力。

當個有魄力的領袖

其次談到加稅，政府沒有收入怎麼做事？我國租稅負擔比率僅12％，開發中國家適宜的租稅比率為15％至20％，仍有相當加稅空間。但提到加稅，立刻會引起許多議論，甚或走上街頭，結果又是意思意思。現在政府要做的事太多了，例如弱勢族群的社會福利支出有待大幅增加，這邊要花錢，那邊沒有錢，最後只有借錢。

馬總統任內，中央政府未償債務已由3.7兆元增加到5.1兆元，幾乎年年增加。最後難道要走上債留子孫或步上歐洲國家的歐債危機之路嗎？

有魄力的領袖，要有勇氣不在乎短期選票的流失，而能為國家成就長治久安的制度，能為人民營造有公有義的社會，結果選票反而不請自來。

我們有理由相信，馬英九總統會是一位有理想、有魄力並讓理想實現，令人懷念的好總統。

綜觀幾十年來台灣政壇，像馬總統這樣優秀的政治領袖少之又少，馬總統無論在學問、口才、體力、道德、操守及能力都是一流的。有人說他沒有魄力，其實他不是沒有魄力，他只是人太好，缺少霸氣，常被人欺負。

像油、電、水漲價，這是天經地義的事，因此沒什麼好溝通討論的，決定後立即擇日實施。這看起來有些不民主、霸道，但這種霸道，是政治領袖必須要有的特質，在一般人眼中，這叫做魄力。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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