「夜騎開封」走紅源自今年6月，開始也只是有4位鄭州的女學生，忽然興起，夜間騎著共享單車，去五十公里外的開封品嚐當地的灌湯包。在網路高效的傳播下，造成夜騎開封滾雪球式規模，1夜將近20萬人參與。（作者提供）

1990年柏林圍牆「開封」後兩德統一，東德出身的梅克爾於2005年11月22日成為德國總理一直到2021年底，是德國統一後任期最長的總理，以一般人的「屬地」認知，可稱「東德統一了德國」。

更深入的觀察，則是德國的人民、制度統一了德國，且為史上唯一和平統一的國家，與台灣是史上唯一和平由「訓政進入憲政」的過程，共同成為人類的典範。

在紀念兩德「開封」統一的同時，大陸也正興起一起騎車去「開封」的風潮，同樣反映了大陸人民、制度在變遷的許多命題。

在「夜騎開封」中出現許多歡樂興奮、人類「眾從」行為的現象，也有因放任而脫序，引起批評顧慮，導致「先開後封」的結果。都呼應本專欄一貫提醒的「台灣先導實驗，大陸擴大實施」，正好再做一次綜合檢討。

我們挑出幾項足以舉一反三的議題：誰統一誰、夜遊與自由、共享單車與公共政策。

德國、大陸都已先後「開封」，台灣要負起先導實驗者的責任，更要在思想上領先「開封」。

沒有誰統一誰●而是尋找共同生活方式

東德的梅克爾擔任總理，為何如此自然？因為兩德同文同種，所以沒有誰統一誰的問題，完全基於人民漸進選擇共同的生活方式。

正如民進黨創黨元老們所制定代黨綱的《台灣前途決議文》，其結論宣示為：「從雙方在歷史上、文化上、血緣上的長遠關係出發，從地緣政治、區域穩定、經濟利益著眼，創造共生共榮、互信互利的美好前景。」

各位讀者可以發現，宣示中的「雙方」若換成「兩德」，或「兩岸」，都可以共同適用。這是民進黨創黨元老們觀察兩德「開封」的結論，也是對兩岸「開封」的期許。

台灣與大陸的發展，不論名義怎麼稱呼，實質都是實踐國父「軍憲政-國家階段性發展」，台灣已進入「憲政初步」，而根據大陸前總理李克強的分析，大陸仍在「訓政」階段。（「訓政」是指「政治制度」與「利益分配」的組合狀態，其知識意義，請參考本專欄《軍訓憲─國家階段式發展•對人民最有利》）

台灣在前進期間的趣事、糗事、錯誤、成就，大陸也已經發生、正在發生、未來也必然將發生，包括實質相同的「夜騎開封」。

十八王公吃肉粽●夜騎開封嚐湯包

台灣在1970年後，國家財富逐漸分享給人民，年輕人開始有能力擁有可以自由馳騁的機車，有幾位年輕人想到，周末晚上去北海淡金公路跑車，順便到「十八王公廟」吃肉粽。

當時媒體沒有現在發達，但幾傳之後，加上民俗信仰與求財迷信，也創造出風潮。當時後段路不寬，沿途人龍連結可以長達6公里。所有大學社團活動，一定必須有「夜遊十八王公廟吃肉粽」，我也因此去了好幾回。

現在舊「十八王公廟」旁還有一塊比「西門徒步區」還要龐大幾倍的商場廢墟，可緬懷當年的盛況。

「夜騎開封」走紅源自今年6月，開始也只是有4位鄭州的女學生，忽然興起，夜間騎著共享單車，去五十公里外的開封品嚐當地的灌湯包。她們回來在網上發布了夜騎開封的經歷，在網路高效的傳播下，立刻引起了共鳴，造成夜騎開封滾雪球式規模，1夜將近20萬人參與。

夜騎開封。（作者提供）

不論肉粽或是湯包，都只是一個藉口式的象徵。

真正的原因就是在有能力之後，「我就是想自由一下」。

這就是「人類需求金字塔」，在物質滿足之後，一定必然追尋向上的抽象自由需求。

而一旦有人可以實現，所有人都會蜂擁而上，形成「眾從」結果。

這種需求追求的升級，也絕對不會止於肉粽或是湯包，未來一定會更發展到更多不同廣泛的方向。（請參見本專欄《為何大陸人民一定會自主向前走？金字塔的解答》）

歡樂可能產生困擾●公共政策可以攻錯

台灣「夜遊十八王公廟吃肉粽」後來發展出了一些憾事，因為光吃肉粽，好像已經不夠刺激。前往「十八王公廟」的前段有一條非常寬大的「大度路」，有些年輕人便在此展開高速颷車競賽，經常發生重大車禍，造成警察不得不前往嚴格取締。

人性又有「愈禁愈旺」的趨勢，這種「被警察追」的勁頭，竟轉往南部警力比較少的鵝屏公路去颷。當時流行1男載1女，也還沒有必須戴安全帽的法律，結果連續發生致命車禍，一對對年輕美麗的生命徒然消失了。

「夜騎開封」同樣發生問題，越來越多學生加入這場「單向騎行潮」，騎共享單車從鄭州前往開封，再乘其它交通工具返回，導致短時間內兩座城市的共享單車調度出現危機。

開封市民突然面對大量新增共享單車隨意停放帶來的路面擁堵，從照片可知，大陸多家共享單車採用無樁技術，雖然有設置電子圍籬，但因為自行車可被移動，當電子圍籬滿站，民眾無法還車時，仍有可能會把圍籬內的車子拉出來，把自己的車停進去，形成照片上所顯示車子堆疊，東倒西歪，且超出電子圍籬區，造成環境混亂，交通無法動彈。

同時，鄭州是一個高度依賴共享單車的城市，夜晚出發的騎行潮，使鄭州市民第二天早上，面臨上班無車可用的困境，怨聲載道。

這個問題在台北出現過，也經實驗研究，而有了解決方案，就是採用實體柱子系統，據全球共享單車城市的統計，台北市的共享周轉率、即應用效益評比因此成為世界第一。

此即兩岸可「公共政策合作研究」的一個標題不宏偉，卻對人民影響深遠的項目。大陸幅員廣大，不必完全參考台北模式，唯台北實驗的經驗可知，在已高度開發的城市，宜有適當比例的共享單車是實體柱子系統。

本專欄過去建議的「台灣先導實驗，大陸擴大實施」，主要是牽動「台美陸雙兩岸」的金融合作、軍事互信兩個大題目。如果要務實深入，仍有無數小題目。

夜騎與白紙●聚眾與民意

大陸現在已經下令禁騎，有的大學甚至採取封校策略。

不必諱言，除了事實上造成的交通問題，大陸現在仍然在「訓政」時期，必有「聚眾」顧慮，擔心轉化為政治運動。

這種顧慮一樣也在台灣發生過，我在1980年開始推動民意調查時，也被提醒如果持續推動，可能會被請去警總「喝茶」，只因為「民意」2字會帶來「聚眾」的聯想。不過，當時管理言論的新聞局宋楚瑜局長，後來發現民意調查并非煽動，而是溝通人民與政府，尤其是對當時改革開放提供了很大的助益，最後不但沒有請我去「喝茶」，反而頒給我一座國家金鼎獎。

據大陸網站各種訊息，「夜騎開封」人數遠遠超過當年的「白紙運動」，而產生了「不是白紙而勝於白紙」的「聚眾」效果。官方態度轉變成戒慎，形成「先開後封」，也引起了反彈。未來大陸人民一定會再發生展現「民意」的活動，而也有可能出現主管的長官會發現其實是件好事。

願意學習歷史的人●也會創造歷史

德國哲學家黑格爾說，「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史中吸取任何教訓。」這句話說明了「顯性可觀察的部分」，但并非人類的全貌。

根據40年累積發現的「人類取用行為結構」，人類共約有40%正反意識型態的人，因為意識型態強，所以積極發言，意圖掌握聲音頻道。他們以「團體相信」取代「理性抉擇」，以「全有全無」認知，而非就事論事、多角度觀察，很容易讓人誤會只存在2種完全對抗聲音。

這次「夜騎開封」，也可以發現高比例的報導，或者只強調這是又一次鎮壓事件，或者只跟著大陸官方傾向，并未觀察事件淺層與深層的不同意義。糾結在既定的「反陸、親陸」意識型態中，只看見政權，看不見人民。

對這些在「聲量場」中居多數的人，歷史當然無法提供任何教訓。

但在「人類取用行為結構」中，仍有10%~25% 會改變、會理性抉擇的人，其中有成就的如：伽利略、牛頓、愛因斯坦、闢二聲(Pearson)、斐學(Fisher)…，一般人可能根本不會感覺他們與政治有什麼關係，可能只聽過他們的名字，不知道他們做了什麼，甚至連名字也沒聽過，譬如最後2位發現「第二類計量思想」的統計學之父。

他們不被意識型態所困，願意考察歷史的辯論，為發現真相而改變，他們的思想也間接改變了生產方式、產品品質、再改變了經濟與教育內容，繞了極遠的一圈，最後改變了政治，改變了世界與人類。

所以，願意改變的少數人，是可以從歷史中學到教訓的人。

東德的梅克爾統一了德國，示範了什麼是統一的目標，不是追求誰統一誰，而是雙方人民尋找共同的生活方式，創造全體人民的福祉。

在尋找的過程，期望台灣的實驗，能夠減少大陸人民擴大實施的成本。實驗是知微見著，但體量相差太大，并非全盤引用，而是各自仍有努力方向，台灣要調整實驗瑕疵，大陸的擴大實施要由人民主動，而非外力干涉。歷史顯示，大陸人民一定會向需求金字塔上攀爬前進。

（作者為台灣民調創始人）

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