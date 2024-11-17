美國的總統大選既是民主黨和共和黨基本盤的競爭，也是傳統與變革兩種意識形態的對決。2024這場選舉原本兩黨相持不下，最終卻由川普以相當差距贏得勝選，代表美國人即使不喜歡川普張揚而霸道的人格特質，多數仍更認同他的政見，期待改變，並相信他能「MAGA（讓美國再次偉大）」。由此可以預測，一個自90年代開始提倡全球合作追求共好的溫和自由派週期已然結束，今後世界各國如果不聽美國號令就得各憑本事自尋出路，尤其川普從前任開始就對國際組織的秩序和規則嗤之以鼻，未來必將挑戰更多被長期奉為圭臬的價值觀。而迄今被倚為國際維穩和調停主力的聯合國與世貿組織，也會因美國這個創始國和最重要會員國的立場變化而進退失據，總之，新的「川普時代」來臨，國際政治和經濟面臨重大調整，對美國及世界各國都將影響深遠。

中美貿易對抗以來，大陸政府更加致力多方布局，除了透過歷史悠久、近來在祕魯召開元首峰會的APEC積極結盟外，還有《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）和「一帶一路經濟帶」，前者的成員國包括東協10國及日、韓、澳、紐等，覆蓋全球總人口、GDP總值及貨物貿易額各約3成，也占大陸近出口貿易總值30%左右。後者是由大陸和150多個國家及30多個國際組織簽署200多份經貿合作協議，共同推動「一帶一路」發展。今年1至10月大陸與「一帶一路」國家的進出口貿易較去年同期增長8.8%，總值達16.94萬億人民幣。除此之外，2009年6月成立於俄羅斯卡捷琳堡的「金磚國家組織」，近來聲勢鵲起，也被大陸寄予厚望。

「金磚國家組織」（BRICS）是由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同倡立，也被稱為「新興世界國家組織」，頗有和由美、英、法、德、日、意、加拿大等發達國家共同組成的G7分庭抗禮的意味。今年初新增阿根廷、沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、衣索比亞等6個正式會員國後，合計覆蓋全球土地面積30%、人口45%及約世界貿易總額的25%，吸引玻利維亞、古巴、印尼、泰國、越南等17個國家申請加入，尤以身為北約成員國的土耳其最令人矚目。足見許多發展中國家對現行國際組織已累積強烈不滿，他們認為美國及西方發達國家主導並長期享有政治、經濟優勢，卻為鞏固自身利益不惜阻礙、限制其他國家發展，特別是新興的南方國家渴望主權受到尊重，更熱切期待結合友好力量另組國際體制，爭取自由發展空間。

金磚國家組織標榜加強多邊主義，促進公正的全球發展與安全，並以互尊互諒、主權平等、團結民主與開放包容為原則，針對政治安全、經貿財金和人文交流3個主要方面深化合作。今年10月23日金磚國家第16次會議在俄羅斯喀山舉行，習近平主席也親自出席，會議宣言強調當前世界已有多個新的勢力、政治決策和經濟增長中心，必須加強拓展新興市場和發展中國家的夥伴關係，促進真正的國際合作。與會者認為對聯合國應進行全面改革，並增加發展中國家在安理會的席次，使之更民主、更具代表性，也更有效力和效率，並支持以世界貿易組織為核心，在國際合作和協商一致的基礎上，推動開放、平等、透明、包容且可預測的多邊貿易，同時呼籲取消違背國際法的單邊經濟制裁和二級制裁。

在經濟合作議題上，與會者提出創新的金磚國家銀行合作機制，使會員國及其貿易夥伴在開展金融交易時能使用本幣，並在數字經濟、電子商務、環保、能源合作、礦產資源、海洋、衛生醫療、文化旅遊、災害管理、學術研究等領域拓展全面合作。總而言之，這個組織代表一股漸次均衡的新世界格局，其力量不可小覷。特別是金磚國家經濟發展迅速，2023年其GDP總額超過60萬億美元，占世界GDP總量的37.4%，高於G7國家的29.3%；而2024年其平均GDP增長4%，也高於G7的1.7%，證明發展潛力十足，將可在未來世界經濟成長中扮演關鍵推動角色。

川普誓言執政後將執行「美國優先」政策，磨刀霍霍，未來其可能手段包括提高關稅、政治施壓、長臂管轄、軍費分擔等，對兩岸在內的所有經貿來往國家直接、間接都會造成重大衝擊。台灣對外貿的依賴度占GDP總值的64.5%,能源和基本原料也依賴進口，經濟特質相較他國更為脆弱，面對未來的嚴峻挑戰，不能心存僥倖，必須廣結善緣，除適度調整政治上對美傾斜的比率外，也要改變對大陸絕對敵視的心態，善用兩岸共榮互補的優勢加強供應鏈整合，彼此合作，不僅可深耕大陸市場，也能和大陸既有「RCEP」、「一帶一路經濟帶」及「金磚國家組織」的平台積極接軌，以緩衝國際政經局勢變動與不穩定所帶來的震盪起伏，繼續向未來更寬廣、多元的世界前進。（作者為台企聯榮譽會長）

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